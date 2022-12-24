疫情再起 上海一線醫師自述科別幾乎全軍覆沒「發燒也上班」

上海長海醫院急診大樓內，近日就診量遠高於本輪疫情之前。（取材自澎湃新聞）

防疫 「新十條」發布後，上海正面臨第一次感染波峰，醫護人員陸續感染。有一線上海醫生自述，醫院科別幾乎「全軍覆沒」，但面臨病患人數不停增加，「我們不能因為發燒就不上班」，多數醫護人員堅守一線，有人帶病上班，有人爭取「晚陽」輪替，只要能撐就上崗。

澎湃新聞報導，目前第一波感染的醫護大都回到崗位，因為面對這三年來的最大挑戰，他們必須全力確保醫療服務有序運轉，6名來自上海一線醫師講述了醫院當下的情況。

海長海醫院急診科主任王美堂表示，「這一波疫情 以來我沒離開過醫院，12月16日我感染病毒，在辦公室躺了一天，17日返崗。另一方面，醫護人員的感染比社會面更早、更快。目前大部分醫護症狀緩解後都回到崗位了，大家都知道，急診一刻也不能停。」

復旦大學附屬華山醫院急診科醫師高佳敏說，如此高壓的環境之下，同事挨個變「陽」了，他和同事互相鼓勵爭取「晚陽」。在身邊倒下多個戰友時，兄弟姐妹們仍一個個堅守在崗位。

上海第十人民醫院耳鼻咽喉科主任張家雄則說，這一波感染下來，全科幾乎「全軍覆沒」。科室裡十幾個員工，現在只剩一個人沒有感染新冠病毒，但她也有輕微的咽痛症狀。不過，科室的一切還在照常運轉。大家基本都是帶著病發著燒，在一線工作、值班，現在才是醫院真正面對考驗的時候。

上海市奉賢區中心醫院急診科主任陳康指出，最近這段時間，急診接收的急危重症明顯增多，我們科室感染的醫護人員已有七、八成。重症病人雖然增多了，但高峰還沒來，我們正在積極擴充重症和搶救床位。

上海市楊浦區長白社區衛生服務中心副主任張劍敏稱，他們97位醫務工作者，在崗49位，其他的都是感染的。他表示真的很想讓大家回去休息，但是醫務人員回去休息了，居民怎麼辦？「我很感動的是，我們大家的心很齊，只要能撐，就想著上崗。」

上海市同濟醫院內分泌醫生劉光輝曾在上海方艙工作（資料圖）。（取材自澎湃新聞）

上海市同濟醫院內分泌醫師劉光輝也說，近段時間工作強度陡然增加，很多醫護也陸續出現了感染。但只要身體條件允許，他會一直堅守在一線崗位。