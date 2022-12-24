我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

報復式出遊 「陽康」們湧向三亞避寒 機票預訂飆8成

中國新聞組／北京24日電
中國疫情大暴走之際，旅遊市場提前復甦。首批「陽康」迫不及待出遊，首選就是湧向海南的三亞避寒。（中新社）
中國疫情大暴走之際，旅遊市場提前復甦。首批「陽康」迫不及待出遊，首選就是湧向海南的三亞避寒。（中新社）

中國疫情大暴走之際，國內旅遊市場提前復甦，因為許多「陽康」（染疫康復）迫不及待出遊。由於還沒開放出國，「陽康」們首選是湧向海南三亞避寒，且遊客最多的是來自疫情最嚴重的北京

來源：YouTube

據北京商報報導，在優化防疫新10條發布半個月後，旅遊市場逐漸復甦。多家旅遊平台數據顯示，國內長途旅遊熱門目的地開始加速回暖，其中三亞成為最受遊客歡迎的目的地之一，機票、酒店預訂量大幅增長。

財經自媒體「深燃」報導「陽康們湧向三亞，民宿、酒店、租車都火了」，隨即躍為熱門新聞，引發網友熱議與稱羨。

「全家率先陽完了，目測北京下週就得逐漸復工，趁著這個空檔期，趕快來三亞浪一浪。說走就走，是久違的自由呀！」一名網友在社交平台分享。

報導指出，三亞的旅遊業者猶如久旱逢甘霖，終於在2022年的尾巴看到了挽回全年虧損的希望。三亞大街上外省的車多了起來，客戶諮詢量暴漲，機票價格節節攀升，酒店訂單在飛漲，民宿房間不夠用了，租車的老闆忙著從各地往三亞調車。

最近，整個海南島都迎來了旅遊旺季，攜程平台數據顯示，12月7日至12月18日，來回海南的機票和酒店預定量都比11月同期增長超過60%，租車預訂量增長88%。

三亞則是領跑海南的存在。據攜程數據，12月7日至12月18日，三亞機票預訂量比11月同期增長超過80%。另外，來自北京的熱情也有明顯體現，12月12日至12月18日，北京至三亞機票預訂量比去年同期增長46%，酒店預訂增長30%。

不到一個月的時間，三亞旅遊相關的從業者經歷了冰火兩重天。

三亞某民宿老闆余海魚（化名）經營的民宿有21個房間，他指出，8至10月民宿基本都空著，10月份最慘淡，不僅沒有入住，連諮詢都沒有，幾個員工每天在店裡大眼瞪小眼，他作為創業者非常焦慮，折算下來12月前民宿的入住率勉強能達到30%。

三亞5日宣布，即日起對省外人員不再實施分類管控措施。余海魚注意到，政策一出，網路諮詢量立刻就上來了，並開始有了一些零散訂單；到12月20日左右，訂單基本上就連起來了，「現在我這邊12月底和1月的檔期基本都預定出去了，最近的空檔也排到了2月份。」

民宿 北京 租車

上一則

以為年薪30萬…清北生卷去當中學老師 開始逃離了

下一則

疫情再起 上海一線醫師自述科別幾乎全軍覆沒「發燒也上班」

延伸閱讀

反映疫情嚴峻 中國不到3周有10名「兩院院士」離世

反映疫情嚴峻 中國不到3周有10名「兩院院士」離世
中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗

中專家：北京疫情高峰春節前會過去、第4劑須變換疫苗
制裁余茂春等2人 北京：涉華涉藏問題長期表現惡劣

制裁余茂春等2人 北京：涉華涉藏問題長期表現惡劣
中國名人相繼「因病過世」掀恐慌 網促公布死因

中國名人相繼「因病過世」掀恐慌 網促公布死因

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難