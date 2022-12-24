報復式出遊 「陽康」們湧向三亞避寒 機票預訂飆8成

中國疫情大暴走之際，旅遊市場提前復甦。首批「陽康」迫不及待出遊，首選就是湧向海南的三亞避寒。（中新社）

中國疫情大暴走之際，國內旅遊市場提前復甦，因為許多「陽康」（染疫康復）迫不及待出遊。由於還沒開放出國，「陽康」們首選是湧向海南三亞避寒，且遊客最多的是來自疫情最嚴重的北京 。

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據北京商報報導，在優化防疫新10條發布半個月後，旅遊市場逐漸復甦。多家旅遊平台數據顯示，國內長途旅遊熱門目的地開始加速回暖，其中三亞成為最受遊客歡迎的目的地之一，機票、酒店預訂量大幅增長。

財經自媒體「深燃」報導「陽康們湧向三亞，民宿 、酒店、租車 都火了」，隨即躍為熱門新聞，引發網友熱議與稱羨。

「全家率先陽完了，目測北京下週就得逐漸復工，趁著這個空檔期，趕快來三亞浪一浪。說走就走，是久違的自由呀！」一名網友在社交平台分享。

報導指出，三亞的旅遊業者猶如久旱逢甘霖，終於在2022年的尾巴看到了挽回全年虧損的希望。三亞大街上外省的車多了起來，客戶諮詢量暴漲，機票價格節節攀升，酒店訂單在飛漲，民宿房間不夠用了，租車的老闆忙著從各地往三亞調車。

最近，整個海南島都迎來了旅遊旺季，攜程平台數據顯示，12月7日至12月18日，來回海南的機票和酒店預定量都比11月同期增長超過60%，租車預訂量增長88%。

三亞則是領跑海南的存在。據攜程數據，12月7日至12月18日，三亞機票預訂量比11月同期增長超過80%。另外，來自北京的熱情也有明顯體現，12月12日至12月18日，北京至三亞機票預訂量比去年同期增長46%，酒店預訂增長30%。

不到一個月的時間，三亞旅遊相關的從業者經歷了冰火兩重天。

三亞某民宿老闆余海魚（化名）經營的民宿有21個房間，他指出，8至10月民宿基本都空著，10月份最慘淡，不僅沒有入住，連諮詢都沒有，幾個員工每天在店裡大眼瞪小眼，他作為創業者非常焦慮，折算下來12月前民宿的入住率勉強能達到30%。

三亞5日宣布，即日起對省外人員不再實施分類管控措施。余海魚注意到，政策一出，網路諮詢量立刻就上來了，並開始有了一些零散訂單；到12月20日左右，訂單基本上就連起來了，「現在我這邊12月底和1月的檔期基本都預定出去了，最近的空檔也排到了2月份。」