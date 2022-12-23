快遞員陸續陽 網點倉庫堆如山…北京、上海急徵騎手

上海脫口秀演員于夫在送外賣。（取材自極目新聞）

「做了五年快遞，這種情況第一次見，整個網點完全癱瘓，倉庫哪哪都是快遞，比雙11堆得還多，根本沒有人手。」不僅安徽某通達系網點加盟商楊厲感嘆，近日中國新冠疫情 爆發，快遞人員陸續染疫無法上崗，全國不少快遞網點、轉運中心、倉儲園區等都面臨上萬件快遞無人運送而堆積的困境。脫口秀演員等市民因此加入快遞行列，但沒做幾天，他們也陸續「陽了」。

催件也沒用，很多快遞站都癱瘓了。（取材自時代財經）

綜合媒體報導，此前因受疫情管控，楊厲所在城市的快遞在雙11期間一度停運；如今各地解除封控，但積壓的快遞還沒完全分派出去，就遭遇工作人員接連陽了的情況。有石家莊的購物者稱，他有將近124個快遞卡在物流環節，甚至連雙11購買的第一波東西都還未收到。

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正常情況下，除了偏遠區域，快遞只需要三、四天即可送達全國。目前導致快遞鏈條中斷的重災區是各地的轉運中心及收發貨網點。楊厲所在網點21名員工先後感染，最嚴重時，整個網點癱瘓近三天，快遞堆積如山。

山東一名快遞人員表示，目前貨物積壓得很嚴重，大約有幾十萬件，這還是跟總部報停、攔截進港快件的狀態，不然源源不斷地快遞進來，估計得有幾百萬件積壓。

人手嚴重不足，讓在崗的快遞人員工作量翻倍。廣州一名快遞人員表示，近一周內只有一半快遞員在崗，一個人得頂兩個位置，日均派件量達七、八百件，是平時的兩倍。由於網點負荷量過大，許多快遞人員都是帶病上崗，有的家屬也幫忙來揀貨。

近日，北京 、上海、成都等地，因為騎手緊缺，號召市民利用閒暇時間加入外賣和快遞配送的隊伍。這群「新手」外賣小哥中有人是脫口秀演員，有人是辦公室文員，也有寵物店店員，都希望在疫情中幫助到別人。

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上海一名37歲脫口秀演員響應號召重操舊業，一般情況他只送藥；成都一名26歲女上班族也註冊成外賣員，「能給人送去急需的藥品、餐食，自己也掙了錢，感覺還是挺開心的」。