酒店1晚500元…女入境「落地陽」 隔離+治療花逾萬

女子「落地陽」後，被轉運至當地醫院治療。（取材自中國新聞周刊）

中國入境政策雖較之前放寬，但與本地陽性感染者可以居家隔離相比，還是有一定差別。目前入境除了48小時核酸證明外，還要5天集中隔離醫學 觀察+3天居家健康監測。日前就有人抱怨，自己入境「落地陽」，隔離酒店一晚500元（人民幣，下同），治療6000元，總費用已花超過1萬。

中國新聞周刊報導，在德國留學的戴麗（化名）19日下午落地上海浦東機場 。作為外省籍人員，她選擇了「2+3+3」的隔離方案，即在上海的酒店集中隔離2天，之後大巴轉運至老家江蘇的酒店集中隔離3天，如果核酸檢測 結果正常，再由社區派出專門的救護車輛閉環轉送到家，繼續居家隔離3天。不過，戴麗家的社區明確告知，因為資源有限，無法實現專車轉運的要求，她可能還需要在酒店完成最後3天的隔離。

200元一晚的隔離環境令戴麗無法接受，酒店沒有電梯，她帶了超過36kg的隨身行李，房間被安排在4樓；房間內的照明燈也出現了故障，隔離期間，他們不能點外賣、收快遞，只能接受50元一天的餐盒飯。

戴麗忍不住將隔離照片發在了社交平台上，沒想到，不少入境人員表達了同樣的遭遇。

在回國的航班上，戴麗認識了鄰座的英國留學生。她回到中國的時間僅有20天左右，其中8天就被疫情隔離占據。

一位落地上海的網友分享經歷，她入境上海浦東機場後，被安排至一家每天房費在500元的酒店隔離。3天后核酸檢測陽性，被轉運至金山醫院治療，8天的費用共計6000元。後續又被送回先前的隔離酒店隔離，5天之後核酸檢測復陽，她需繼續等3天待複檢陰性後才能結束集中隔離。這些天裡，她的隔離費用已經超了1萬元。

「外面到處在陽，陰的卻被隔離在酒店」，戴麗說，她老家的親戚已經全部感染，即便安全度過了隔離期，接下來她也有可能會感染，「況且很多人已經中了招」。