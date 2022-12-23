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春晚40年「兔圓圓」亮相 大數據創出吉祥物IP

中國新聞組／北京23日電
2023年總台春晚標識和吉祥物官宣「兔圓圓」。（取材自央視新聞）
2023年總台春晚標識和吉祥物官宣「兔圓圓」。（取材自央視新聞）

「2023年春節聯歡晚會」吉祥物形象「兔圓圓」正式出爐，這是春晚40年歷史上首個通過互聯網大數據分析完成初始配方原創的總台春晚吉祥物IP。

來源：YouTube

央視新聞報導，在集納了無數受眾的喜愛傾向、經過系統翔實的大數據調研畫像後，萌軟的「兔圓圓」誕生了！活潑的萌萌態，亮亮的大眼睛，「萬物有靈」的表達東方意向。

吉祥物「兔圓圓」身上，不僅凝匯著大數據調研而來的全網受眾的喜好和期待，包藏著傳統文化中生肖兔的意蘊和美感，也創造性地呈現了中國科學家的科研成就。

「兔圓圓」標誌性的四顆門齒，就取自於「安徽模鼠兔」化石生態復原形象的典型特徵。吉祥物「兔圓圓」的造型設計，由總設計、關山月美術館館長陳湘波先生和春晚視覺設計團隊歷時4個月打磨完成。整體形像在中國白兔的基本特徵基礎上，融入了傳統中國工筆的審美風格，並採用3D立體建模技術完成。豎直的耳朵，微昂的腦袋，挺起的胸脯，無不彰顯出奮進向上的精氣神。

報導說，一片吉祥紅，瑞兔化草書。作為中國探月工程、中國行星探測工程的標誌設計者，2023春晚標識的主設計師顧永江結合吉祥物「兔圓圓」的姿態，定格奔躍向上的瞬間，從中國書法藝術的草書意象，幻化出一個全新「卯」字，如開門之形，將「奔躍向上的癸卯兔年」這一寓意和祈望演繹得意蘊無窮。

隨著吉祥物形象和春晚標識的官方發布，春晚大幕漸行漸近。帶著歷史信息又充盈現代氣息的「兔圓圓」，將在辭舊迎新的除夕之夜，在中央廣播電視總台「2023癸卯兔年春節聯歡晚會」的舞台上向您拜年賀春！

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