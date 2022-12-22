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三屆奧運舉重冠軍 中國呂小軍檢出禁藥遭禁賽

記者廖士鋒／即時報導
圖為呂小軍2016年4月17日在中國全國男子舉重錦標賽，以總成績381公斤，超越世界紀錄。（新華社）
圖為呂小軍2016年4月17日在中國全國男子舉重錦標賽，以總成績381公斤，超越世界紀錄。（新華社）

中國又傳舉重運動員查驗出禁藥，這次藥檢呈現陽性的是曾奪得2020年東京奧運會舉重男子81公斤級金牌的呂小軍，中國舉重協會則發聲明表示「深感震驚」。

中國「舉重協會」23日發表聲明指出，對呂小軍樣本呈禁用物質陽性的消息深感震驚。聲明強調，在反興奮劑工作中一直以「零容忍」的態度追求「零出現」的目標，「嚴格按照世界反興奮劑機構、國際舉重聯合會的有關規定以及中國國內的反興奮劑法律法規堅決與各類興奮劑違規行為做鬥爭」。

同時也指出，中國舉重運動員接受了全世界最高頻率的興奮劑檢查。僅2017年至今，陸籍選手就接受了賽內賽外興奮劑檢查達5,000多次，未出現1例違規行為。

聲明重申，協會將一如既往地「維護舉重運動的乾淨和純潔」。對於呂小軍案，中國舉重協會表示，相信國際檢查機構和國際舉重聯合會會查清事實，做出公正的裁決，在嚴厲打擊興奮劑違規行為的同時，也會保障乾淨運動員的合法權利。

12月22日，國際興奮劑檢測機構（ITA）在官方網站發布公告，指出呂小軍暫時被禁賽，理由是他在10月的一次賽外興奮劑檢測，被檢出促紅細胞生成素（EPO），EPO被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單。

12月23日，中國舉重協會發布呂小軍聲明，表示「非常震驚」，他強調使用興奮劑完全違背其價值觀、自己無動機使用興奮劑，且將配合調查還自己清白。

呂小軍堪稱中國舉重名將，在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運，都分別獲得77公斤級、81公斤級舉重金牌，此外也多次拿下世錦賽舉重金牌（里約奧運因冠軍檢出禁藥而由呂小軍遞補）。在東京奧運時，37歲的呂小軍則以抓舉170公斤破奧運紀錄，挺舉204公斤拿下金牌。

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