海拔高度3258公尺 中國最西端機場正式通航

塔什庫爾干的紅其拉甫機場23日正式通航，它是中國最西端的一座機場。（取材自「新疆民航」微信公眾號）

中國新疆 塔什庫爾干的紅其拉甫機場 23日正式通航，這除了是中國最西的一座機場，海拔3,258.4公尺高，也是一座「高高原機場」。

據央視新聞消息，23日，南航正式開通烏魯木齊—塔什庫爾干往返航線 ，標誌著中國最西端的機場、新疆首個高高原機場塔什庫爾干紅其拉甫機場正式通航。未來預計可滿足年旅客輸送量16萬人次、貨郵輸送量400噸的使用需求。

這座機場是新疆首座高高原機場，也是整個中國最西端、新疆海拔最高、跑道長度最長的民用運輸機場，並結束塔什庫爾干塔吉克自治縣不通航的歷史。目前新疆運營機場數量達到25個，繼續居中國各省區市首位。

另，據新疆日報報導，南航將投入適航性最佳的空中巴士319機型執飛該航線，單趟航程約為2小時，往返可提供超過200個座位，該航線開通後，塔什庫爾干縣的旅客可以經烏魯木齊中轉至長沙、重慶、西安、呼和浩特、廣州等城市。

值得一提的是，除了民航作用外，這座機場的軍事意義也受高度關注。由於這座機場位於新疆西南端、緊鄰中印邊境克什米爾地區附近，此前港媒「香港01」曾引述分析指出，該機場位於印控克什米爾區域內斯利那加、阿萬提普爾和列城半徑450公里的範圍內，因此一旦將共軍殲-16戰機部署在此，將可輕鬆實現對周邊的控制。