河南農民被控殺人關29年 再審無罪 羈押最久蒙冤者

刑滿釋放後的譚修義。(取材自封面新聞)

現年68歲的譚修義是河南 省周口市商水縣農民，曾被指控殺害鄰居一家獲刑死緩；近日河南高院 改判譚修義無罪，他從1993年7月17日被刑拘至今年10月20日刑滿釋放，總共10744天，譚修義失去自由超過29年，成為中國國內已知被羈押時間最長的蒙冤者。

封面新聞報導，收到無罪判決書後，譚修義心情很激動，他表示，壓在心底的那塊大石頭終於落地。

1993年，商水縣前譚村村民譚紅一家遇害，當時39歲的譚修義被認定有殺人嫌疑，根據該案一審判決書顯示，法院當時認定譚修義回家上廁所時，見到在他家借宿的譚紅，頓起歹意，將其強姦，因怕事情敗露，於是把譚紅父母殺害，後來又害怕譚紅得知父母遇害後懷疑自己，又在譚紅起床返家後將其殺死，並將屍體吊於房梁之上。

據報導，案發6年後，周口市中級人民法院一審判決譚修義以故意殺人罪判處死刑，緩期兩年執行；譚修義不服，提出上訴。2000年5月，河南高院發回重審；2002年1月，周口中院以強姦罪、故意殺人罪再次判處譚修義死緩，譚修義再次上訴。2003年7月，河南高院裁定維持原判。

2020年6月出現轉機，河南省檢察院立案複查認為，原審判決認定事實不清，證據不充分，向最高檢提請抗訴。2022年3月16日，最高檢作出抗訴通知，決定指令河南高院再審。河南高院再審認定，原判認定譚修義犯強姦罪、故意殺人罪證據不足，再審判決書改判譚修義無罪。