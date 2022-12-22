妻確診發高燒缺藥 夫翻櫃子意外見亡女遺「禮物」

網民的妻子確診發高燒，獨自在房內隔離。（微博影片截圖）

一段網傳影片披露一位浙江民眾為了發燒的妻子在家裡翻箱倒櫃找藥，意外找到過世女兒遺留下來的退燒藥。這位民眾的2歲女兒，日前因保母疏失意外從八樓窗戶墜亡，他捧著藥嘆，「妳是在幫爸爸照顧媽媽嗎」，一家人至今仍未走出喪女之痛，巧合的「隔空傳藥」令網友們看著影片都感到鼻酸。

香港 01報導，中國近期疫情 肆虐，許多確診者搶不到退燒藥；浙江博主「櫻桃爸爸0614」日前上傳影片，表示他和妻子連夜排隊做核酸，沒想到妻子真的確診，發高燒要獨自留在房內隔離，然而家裡的退燒藥沒了，他為了妻子跑遍附近的藥店都買不到，藥架全部被清空。

博主說，有幾間藥店都叫他隔天一早再去買藥，但他擔心妻子發高燒，於是在家裡翻箱倒櫃，最後意外在櫃子裡發現過世女兒在14個月大時，因為患肺炎而配的退燒藥物。博主感動表示，「看到妳的名字，爸爸再一次老淚縱橫」、「櫻桃（女兒乳名）妳是在幫爸爸照顧媽媽？」

網友看到博主過世女兒留下的「禮物」，紛紛感動留言「太心疼了」「看得出，家人都很愛她」「希望保重身體，孩子一定也希望父母能繼續好好過下去」。

據報導，博主想起女兒生前每次生病時，要去醫院要吊鹽水或驗血，他都擔心萬分，也相當心疼。

博主的女兒「櫻桃」今年6月不幸意外離世，保母帶著她搭電梯，竟把她留在電梯內自行離去，「櫻桃」隨後獨自搭乘上8樓後，從電梯間的窗戶墜樓身亡。