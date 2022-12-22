買到「墓景房」要退款 建商拒賠 稱協議書有提到

女子的「告知書」上載明，項目周邊存在墓園。(取材自澎湃新聞）

廣東一位金女士日前因為新購買的房子開窗即見一大片墓地，要求退錢，因為她而在買房前，建商佛山新希望金沙公館售樓部沒有告知她，該房附近有墓地一事，在完工前也拒絕讓她進房查看周邊環境；該售樓部工作人員回應稱，雙方簽訂的協議已寫明附近有墓園。

澎湃新聞報導，金女士說，2021年她以人民幣370萬元買下佛山新希望金沙公館一棟某高層樓房，希望入住後擁有一個美麗寬闊的鳥瞰視野，然而，進入毛坯房後，打開窗戶卻發現不遠處山上有一大片墓地，房子裡朝南的房間有三個，三個房間開窗都能看見墓地。

金女士強調，購房前，樓盤銷售在介紹樓盤的時候並沒有提到附近的墓地，也沒有告知她1、2棟高層樓房開窗可能看見墓地這件事，且銷售人員曾以房子尚未建好為由拒讓她在購房前進房查看周圍環境。

她回憶，銷售人員曾介紹1、2棟比6、7棟更便宜，她追問「便宜在哪」，對方回覆稱「6、7棟地段最好，是社區的樓王；1、2棟更靠近路邊，平時生活可能會聽見更多噪音。」

金女士坦言，在購房前，她便對樓盤情況做過瞭解，知道房子的棟數、樓層、戶型、朝向，也知道這附近有墓地，但沒有將二者結合在一起聯想，如果銷售人員在購房前主動告知這是「墓景房」，那她肯定不會買。

金女士認為，佛山新希望金沙公館售樓部侵犯她的知情權，銷售有必要在購房前主動告知購房者該房源附近存在墓地且開窗就能看見墓地的問題。她希望建商退房退款或一定額度的退款賠償，但該建商以《紅線內外不利因素情況告知書》已明確說明存在墓地、雙方已簽署該協定為由拒絕。