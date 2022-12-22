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梅西在中國商標申請被駁回…原來是他8歲時被人搶註了

記者陳言喬／綜合報導
梅西此前在中國申請的「梅西」商標卻被駁回。(新華社)
梅西此前在中國申請的「梅西」商標卻被駁回。(新華社)

阿根廷獲世足賽冠軍，球王梅西（Lionel Messi）的商業價值更上層樓，但媒體報導，梅西此前在中國申請的「梅西」商標卻被駁回。

法治日報報導，球星梅西本人早前對自己名字商標在中國的申請已被駁回。在以「里奧內爾．安德雷斯．梅西．古奇蒂尼」為申請人搜索發現，梅西自己在中國申請的商標達到22件。其中就有註冊失敗的，如在一份申請／註冊號為37440299、申請日期為2019年4月11日的「梅西」商標註冊申請中，商標狀態顯示為「駁回復審中」，駁回復審的時間為2020年5月27日。

北京久耕律師事務所律師王屹東說，阻礙梅西本主申請商標的是第973175號，這是在1995年7月24日申請獲准。這時候，梅西8歲，梅西在阿根廷可能都沒有名氣，更何況在中國。

在中國，也許有很多跟阿根廷梅西中文名字一樣的姓梅名西的人存在，所以梅西在姓名權沒有形成唯一對應的關係之前，梅西本主以「梅西」之名對第973175號提出異議或無效是不會成功的。另外，由於商標法第32條屬於相對條款，5年之後，即使梅西已經家喻戶曉，梅西中文字已經與球王梅西形成唯一對應關係，他也無法再提無效了。

王屹東說，這裡涉及到兩個法條：一個是「在先申請原則」，即商標法第31條；另一個是「在先權利」，即商標法第32條。在梅西申請的商標之前，已存在第973175號商標等多個商標或商標申請，已經構成了「梅西」商標在相同或類似商品上的近似商標，所以本主申請的商標無法通過審查。

蘇州大學王健法學院教授董炳和也表示，梅西不能主張，只有他才有資格將「梅西」作為商標申請註冊。加之中國實行申請在先原則，梅西申請「梅西」商標被駁回，看起來不那麼合情，卻是完全合法、合理的。

報導還指，在梅西率領下的阿根廷隊奪得卡達世界盃冠軍後，有人發現，「梅西」商標的相關申請高達數百件。

經查詢其中與「梅西」相關的商標，例如「球王梅西」、「梅西先生」、「梅西石代」等，都在被駁回商標註冊申請名單之列。

梅西此前在中國申請的「梅西」商標。（取材自微博）
梅西此前在中國申請的「梅西」商標。（取材自微博）

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