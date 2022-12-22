1滴水發6次電 白鶴灘水電站投產

金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）

根據中國能建葛洲壩機電公司消息，由該公司承擔機電安裝與調試任務的白鶴灘水電站最後一台機組9號機組順利完成72小時試運行，正式投入商業運行。這意味著世界在建規模最大、綜合技術難度最高的水電工程——白鶴灘水電站最後一台百萬千瓦機組投產發電，標誌著世界最大清潔能源走廊全面建成。

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中新社報導，白鶴灘水電站是全球在建規模最大、技術難度最高、單機容量最大水電工程。其壩址位於四川涼山州寧南縣和雲南昭通市巧家縣境內的金沙江幹流下游河段，是中國實施「西電東送」的重大工程。

白鶴灘水電站共安裝16台中國自主研製、全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，總裝機容量1600萬千瓦，僅次於三峽工程，位居世界第二。2021年6月28日，白鶴灘水電站首批機組投產發電。一滴水能發六次電，機組水力設計、電磁設計、通風冷卻、高性能材料研發應用達到世界領先水平。

白鶴灘水電站全部投產後，年均發電量624億千瓦時，每年可節約標準煤約1968萬噸，減排二氧化碳約5160萬噸，對改善周邊生態環境，助力大陸實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。