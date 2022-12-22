我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

1滴水發6次電 白鶴灘水電站投產

中國新聞組／北京22日電
金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）
金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）

根據中國能建葛洲壩機電公司消息，由該公司承擔機電安裝與調試任務的白鶴灘水電站最後一台機組9號機組順利完成72小時試運行，正式投入商業運行。這意味著世界在建規模最大、綜合技術難度最高的水電工程——白鶴灘水電站最後一台百萬千瓦機組投產發電，標誌著世界最大清潔能源走廊全面建成。

來源：YouTube

中新社報導，白鶴灘水電站是全球在建規模最大、技術難度最高、單機容量最大水電工程。其壩址位於四川涼山州寧南縣和雲南昭通市巧家縣境內的金沙江幹流下游河段，是中國實施「西電東送」的重大工程。

白鶴灘水電站共安裝16台中國自主研製、全球單機容量最大功率百萬千瓦水輪發電機組，總裝機容量1600萬千瓦，僅次於三峽工程，位居世界第二。2021年6月28日，白鶴灘水電站首批機組投產發電。一滴水能發六次電，機組水力設計、電磁設計、通風冷卻、高性能材料研發應用達到世界領先水平。

白鶴灘水電站全部投產後，年均發電量624億千瓦時，每年可節約標準煤約1968萬噸，減排二氧化碳約5160萬噸，對改善周邊生態環境，助力大陸實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

金沙江上，白鶴灘水電站與已建成的烏東德、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座世界級巨型梯級電站，構建了世界最大清潔能源走廊，總裝機容量相當於三個三峽電站的裝機容量。

金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）
金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）
金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）
金沙江白鶴灘水電站最後一台機組順利完成試運行，正式投產發電。（新華社）

上一則

中國「一帶一路」受挫 印尼高鐵工安事故2死4傷 被勒令停工

下一則

病歿數遭低估？中國：肺炎、呼吸衰竭才算染疫亡

延伸閱讀

加州太陽能板用戶獎勵 擬降低

加州太陽能板用戶獎勵 擬降低
未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列

未來5年電力短缺高風險區 加州、中西部入列
馬州首例 蒙郡推電動車優惠 普及清潔能源

馬州首例 蒙郡推電動車優惠 普及清潔能源
新州燃煤電廠爆破拆除 轉型清潔能源貯存地

新州燃煤電廠爆破拆除 轉型清潔能源貯存地

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知