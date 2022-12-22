華為助攻 「非洲屋脊」吉力馬札羅山能上網

華為協助「非洲屋脊」之稱的吉力馬札羅山，海拔高達5985公尺的烏呼魯峰及海拔3795公尺以上的休息營地實現網路覆蓋。（取材自華為官網）

登頂非洲高峰也能實現打卡。據華為 官網消息，位於非洲坦尚尼亞東北方，臨近肯亞邊界，有「非洲屋脊」之稱的吉力馬札羅山，海拔高達5985公尺的烏呼魯峰（Uhuru Peak）及海拔3795公尺以上的休息營地日前實現網路覆蓋，而華為正是合作供應商。

此前，今年8月，吉力馬札羅山3795公尺以下的各個休息營地，已接通高速網絡並實現Wi-Fi覆蓋。有了高速網路，遊客除了在危急時刻能通過網路訊號求救，也能在登頂時通過網路分享動態。

據華為表示，吉力馬札羅山由坦尚尼亞運營商TTCL承建，而華為坦尚尼亞公司捐助了吉力馬札羅山網絡設施的大部分通訊設備。

坦尚尼亞新聞和通信部長恩瑙耶（Nape Moses Nnauye）對華為幫助開通吉力馬札羅山全線網路訊號表示感謝，此舉不但可以為坦尚尼亞吸引更多遊客，讓他們能及時向全世界分享和推介坦尚尼亞優質的旅遊資源，還能帶動就業 ，推動通信業進步，增加國家收入，促進國家發展。

TTCL總裁烏蘭戛（Peter Ulanga）說：「在聯接非洲第一高峰的網絡建設過程中，我們和華為公司緊密合作，華為為我們提供了優質的設備，這些設備在極端的氣候條件下仍能高效運轉。」

中國官方過去幾年倡議「一帶一路 」，許多中國企業也跟著倡議進入非洲等國家，而華為也是因循相關政策參與到坦尚尼亞的網路通訊建設中。