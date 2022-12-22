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中國穩經濟 多地出海「搶單」也出省「搶人」

記者陳言喬／即時報導
中國各省為促經濟增長，不僅出海搶訂單 也出省搶工人。圖為湖南長沙一處食品工廠的生產情況。（中新社）
中國各省為促經濟增長，不僅出海搶訂單 也出省搶工人。圖為湖南長沙一處食品工廠的生產情況。（中新社）

疫情激增缺工影響，當很多省份還在忙著出海搶訂單時，用工大省的廣東已經提前打響招工「第一槍」。廣東不僅出海「搶單」，也出省「搶人」。

每日經濟新聞報導，為了確保數以萬家企業生產穩定，把搶來的「訂」單變「定」單，從12月19日到2023年3月底，100天左右的時間裡，廣東省市聯動，將與省外重點勞務輸出省開展線下對接、線上對接、人社部門對接、校企對接、人力資源機構對接、共用用工對接、服務專員對接，活動累計達兩千場以上。

另外，更早前，浙江義烏、紹興等地在12月上旬也紛紛推出就地過年大禮包，助力春節前後穩崗留工。21日，湖州也發布穩生產獎勵、員工返崗補助等硬核政策，支援企業穩崗留工連續生產。

與返鄉潮逆向而行的「搶人」、留人背後，一個趨勢不容忽視：吸納了全國半數以上農民工的東部地區，農民工總量已從2015年1億6439萬人減少到2021年1億5438萬人，短短6年減少了1000萬人。僅珠三角地區，過去4年間就減少超500萬人。

臨近歲末，正值衝刺全年目標、為明年打好「提前量」的視窗期，經濟大省頻頻出招。以廣東為例，從11月14日69家粵企160人包機赴新加坡參加2022年亞太區美容展，到12月17日來自140多家企業的270位外貿人包機前往阿拉伯聯合大公國杜拜參加第13屆中國（阿聯酋）貿易博覽會……據統計，在廣州、深圳、佛山、東莞等地，平均每週就有一個企業展團外出，橫跨歐洲和東南亞

專機出海「搶單」的另一邊，出省「搶人」的專車已然駛出。為確保有人力上崗，12月19日，在廣東省人社廳組織下，中山人社部門在全國率先啟動「逆向招工」，組織10家重點企業、人力資源機構，前往勞動力輸出大省廣西賀州、貴港對接招工。

與外出「搶人」不同，一些地方則想方設法「留人」。比如，此前在出海「搶單」上先行一步的浙江，正通過一系列舉措留工過年。

12月9日，紹興市召開2023年「搶開局、穩增長」十二項舉措新聞發布會，明確實施2023年「搶開局、穩增長”十二項舉措。其中在穩崗留工方面，紹興推出十條舉措，包括一次性發放價值800元的「新紹興人」消費券、「年貨郵到家」溫暖禮包等。另外，政府鼓勵企業通過發放紅包、改善工作條件等方式，吸引員工留紹過年。

12月12日，「世界工廠」義烏推出「留義過年」十條舉措，內容涵蓋消費補貼、交通出行、留崗紅包、生產補助等，宣導在義外地人就地過年，目的正在於催熱本地經濟、助力企業「搶回訂單」。

此外，浙江多地還推出春節「不打烊」企業的獎勵措施。比如，義烏提出，春節期間連續生產的規上工業企業，若2023年一季度營業收入到達1000萬（人民幣，下同）以上且同比有所增長的，每家企業獎勵10萬；台州黃岩，對2022年產值億元以上製造業企業，2023年正月相應日期達到用電量指標的，一次性獎勵5萬。

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