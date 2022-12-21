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廣西大寨村、重慶荊竹村 入選世界最佳旅遊鄉村

中國新聞組／北京21日電
大寨村的冬天。(取材自文旅部)
大寨村的冬天。(取材自文旅部)

文化和旅遊部20日獲悉，廣西大寨村和重慶荊竹村入選聯合國世界旅遊組織「最佳旅遊鄉村」，兩村莊通過發展鄉村旅遊，將農耕文化與現代文明要素結合，為古老村莊注入生機活力。加上此前入選的浙江余村和安徽西遞村，中國已有四個鄉村入選最佳旅遊鄉村。

來源：YouTube

新京報報導，大寨村有長達2300多年梯田耕種歷史，被譽為「世界梯田原鄉」。紅瑤居民世世代代在山坡上開墾水田，日積月累，形成了氣勢恢弘的梯田群。製作精良的紅瑤瑤繡服飾、裙飾、銀飾、頭飾是紅瑤文化的代表。

大寨村的秋天。(取材自文旅部)
大寨村的秋天。(取材自文旅部)

2018年，大寨村境內的廣西龍勝龍脊梯田入選聯合國糧農組織「全球重要農業文化遺產」。近年來，大寨村充分利用當地的農耕梯田、紅瑤文化和自然風光發展鄉村旅遊，形成了「西山韶月」、「千層天梯」、「金佛頂」等雄奇的梯田景觀，通過展示曬紅衣、紅瑤長髮、紅瑤織布技藝，舉行集體婚禮、篝火晚會等，把紅瑤傳統文化轉變為旅遊業態。同時，以旅遊收入反哺古民居、古建築保護，實施梯田景觀修覆。

夕陽下的荊竹村。(取材自文旅部)
夕陽下的荊竹村。(取材自文旅部)

荊竹村以現代創意活化傳統鄉愁，一方面保留根植於獨特地理文化環境的生活方式和建築特色，另一方面引入現代創意再造公共文化空間，利用當地的瓷磚、木材和夯土墻來呼應和推廣村莊傳統文化，為古老村莊注入生機活力。

在鄉土文化的活態傳承方面，荊竹村建成了非遺傳習所，搭建文化資源宣傳保護平台，對蠟染、竹編、剪紙、木葉吹奏、傳統飲食製作等文化活動和非遺項目進行現場展示和體驗，讓遊客近距離感受鄉村特色文化的魅力；用村民的老房子、古柴火竈、方桌竹椅、銅茶壺與青瓷杯等打造了「歸原茶館」，向遊客展示傳統鄉村民居風格和生活；通過舉辦國際夏令營活動，引導青少年通過農事體驗學習農耕文化；保護修葺古代商道驛站，打造「荊竹古道」，傳承傳播優秀傳統文化。

聯合國世界旅遊組織「最佳旅遊鄉村」評選始於2021年，旨在通過旅遊促進鄉村文化遺產保護和可持續發展。2022年共有來自57個國家的136個候選鄉村參選，最終32個鄉村入選，中國入選數量名列亞太地區第一。

聯合國

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