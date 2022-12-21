能喝的蘇繡、能繡的咖啡 95後巧思 圖案、口味顧客驚喜

蘇繡咖啡作品。(取材自紫牛新聞)

蘇州山塘街的一家咖啡 店將蘇繡與咖啡跨界融合起來，推出了蘇繡咖啡。這個可以喝的蘇繡，可以繡的咖啡創意，來自一位1997年出生的蘇州小夥郭子舟，他的母親是中國工藝美術大師鄒英姿，受母親的影響，他從小熱愛蘇繡。2019年從英國 留學回來後，開了這家蘇繡咖啡店。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，這家創意咖啡店名叫「滴滴繡咖啡」，主理人郭子舟出生於1997年，他受到母親的影響，從小喜愛蘇繡。2019年從伯明罕大學室內設計專業畢業回國後，萌生了將蘇繡與咖啡做跨界融合的想法。

喜歡喝咖啡的郭子舟碰到了想法很多的咖啡師張曦，2000年出生的張曦雖然年紀不大，卻已有兩三年的咖啡製作經驗，大家一起研製討論，開了這家咖啡店。郭子舟認為，蘇繡作為一個非遺項目，需要讓更多人關注，「如果真的讓它消失在我們這個年代，其實挺可惜的。我們把非遺的文化屬性加在了咖啡上，也是為了吸引更年輕的一代關注蘇繡。」

郭子舟(左)和母親鄒英姿共同完成了作品「立冬·谷」。(取材自紫牛新聞)

郭子舟介紹，「我們的拉花以蘇繡作品的麻雀、桂花、樹等為靈感，用咖啡來輔助蘇繡作品，讓大家有一個感官上的拓展。」配合「冬陽杲杲——鄒英姿節氣美學刺繡特展」，「滴滴繡咖啡」針對部分展品推出相應的特調，把楊梅等時令水果融入到咖啡裡，從拉花圖案和口味上呈現蘇繡的特色。「大部分顧客都挺驚喜的。」郭子舟說。

製作蘇繡咖啡，勾花是外觀上最重要的一步，要在有限的時間內把麻雀的形態表現出來，麻雀圖案以鄒英姿作品中的麻雀為原型，在它的外形上做些文章，一些咖啡杯上的圖案是鄒英姿親自畫的。

咖啡師張曦說：「咖啡是喝的，蘇繡是欣賞的，怎麽樣讓客人能在咖啡當中感受到蘇繡，這是比較困難的。」郭子舟正在和張曦學做咖啡，閒暇時，鄒英姿也會和郭子舟一起研發設計蘇繡咖啡。