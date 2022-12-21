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71歲老黨員擁20萬件紅色收藏 軍裝、武器…琳瑯滿目

中國新聞組／北京21日電
紅軍時期穿的蓑衣。(取材自南方都市報)
紅軍時期穿的蓑衣。(取材自南方都市報)

廣東省韶關市湞江區168大廈裡，隱藏著一個貨倉式博物館，裡面保存有近百年的紅軍服裝、繡在布匹上的入黨誓詞、寫著宣傳語的木牌、中國革命軍使用過的收發報機等數萬件紅色藏品，凝聚著71歲館長張明海大半生的心血。

張明海在介紹自己的藏品。(取材自南方都市報)
張明海在介紹自己的藏品。(取材自南方都市報)

南方都市報報導，今年71歲的張明海，是入黨48年的共產黨老黨員，他將一生的積蓄都投入紅色收藏，搞收藏52年擁有20多萬件藏品，其中包括數萬件紅色文化物件。「按照國家文物局要求的每個博物館館藏不能低於300件，我可以開到20多個博物館」，張明海打趣道。

寫著宣傳語的木牌。(取材自南方都市報)
寫著宣傳語的木牌。(取材自南方都市報)

張明海將紅色文物根據使用的時間和歷史時期分門別類，放在博物館的13個展示房中。展示房的類別包括了土地革命時期、抗戰時期，解放戰爭時期、廣東中華蘇維埃和中央紅軍文物、國共合作時期、蘇維紅軍時期文史資料室、古代文物等。文物的種類包含了不同時期的服裝、文獻資料、債券股票、勳章軍旗、武器等。

近年來，張明海積極向外展示自己的藏品，尋求與地方政府的合作，不僅是為了讓藏品有更好的「歸宿」，也是為了讓更多人，尤其是青少年能看到這些紅色歷史物件，了解背後的故事和精神。

張明海主動在年輕人多的地方開設展覽，曾在韶關市圖書館進行為期半個月的展示，也收穫了許多意料之外的感動。當時有一家四代人特地從100多公里外的新豐縣開車來參觀，一家四代人站在毛主席像前合影。還有東江縱隊、新四軍、八路軍戰士們的後代，看到張明海的收藏之後，主動詢問能否將長輩們的物品交給他收藏，對他說：「放在你這裡保管，影響肯定會很大。」

博物館 股票 債券

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