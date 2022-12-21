90歲「性學大師」病逝 曾創中國唯一「性博物館」
被譽為「中國性社會學研究第一人」的上海大學社會學院教授劉達臨，經證實於17日凌晨在上海搶救無效去世，享耆壽90歲。劉達臨生前致力於「性學」研究，還創立了中國唯一一間性文化博物館。
澎湃新聞報導，劉達臨1932年6月生於上海，1953年畢業於北京大學新聞系，1988年擔任上海性學研究中心主任，創辦「性教育」雜誌，性文化的著作更有100多部。
綜合媒體報導，從1989年至1990年，劉達臨自籌經費，衝破重重阻力和世俗偏見，開始了中國首次規模最大的兩萬例性文明調查，成就了中國的「金賽報告」，被譽為「中國性社會學研究的第一人」。據了解，金西為一名美國教授，曾成功主持了17000人的性調查，當時轟動全世界，進而成為世界性社會學的奠基人。
劉達臨還創立了中國唯一一家性文化博物館，該館收藏了2000多件罕見的性文物，有不少展品是孤品和珍品，主要為讓更多人了解中國性學的發展及歷史。
劉達臨也被譽為21世紀引導中國走向幸福的六個代表人物之一，同時，被選為亞洲性學聯合會的副主席，並被授予「德國赫希菲爾際性學大獎」之至高榮譽。
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