我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

梅西在中國申請「梅西」商標被駁 早在8歲時被人搶註

中央社／北京21日電
梅西手捧大力金盃回阿根廷。（路透）
梅西手捧大力金盃回阿根廷。（路透）

阿根廷奪得世足冠軍後，球星梅西成為全球焦點，「梅西」在中國更成為熱門搶註商標。事實上，梅西本人曾在中國註冊22個商標，但因中國法律的先申請先贏原則，部分申請遭到駁回。

有中國律師解釋，商標與專利、著作權概念不同，因此梅西（Lionel Messi）不能主張只有自己才有資格將「梅西」作為商標申請註冊。加上中國實行「申請在先」原則，梅西本人申請「梅西」商標被駁回完全合法、合理。

法治日報報導，自2021年10月到今年11月12日，以「梅西」作為商標的申請註冊案多達數百件，其中包括「球王梅西」、「梅西先生」、「梅西石代」等商標，但都被駁回。中國國家知識產權局對此表示，將繼續保持高壓態勢，持續深入開展打擊惡意商標註冊專項行動，加強保護包括著名球星姓名在內的世界盃熱詞標誌。

但根據報導，以「里奧內爾．安德雷斯．梅西．古奇蒂尼」（梅西本人全名）為申請人搜索發現，梅西本人在中國申請的商標達22件，但部分成功部分失敗。其中，在一份在2019年4月11日申請註冊的「梅西」商標，便處於「駁回複審中」。

還有一件梅西本人的商標申請案，由於與編號第973175號商標的「梅西」同名，而後者的商標早在1995年7月24日即申請，也就是梅西才八歲的時候，因此也被駁回。

報導提到，梅西本人申請註冊商標被駁回，在中國「商標法」上「是一件很正常的事情」。蘇州大學王健法學院教授董炳和表示，商標是由「標誌」構成，標誌被作為商標使用或註冊前就已經存在；而專利、著作權則以完成發明創造或創作為事實依據。這是商標與專利、著作權的重大不同之處。

董炳和說，在這個意義上，梅西不能主張只有他本人才有資格將「梅西」作為商標申請註冊。加上中國實行商標「申請在先原則」，梅西本人申請「梅西」商標被駁回「看起來不那麼合情，卻是完全合法、合理的」。

北京久耕律師事務所律師王屹東表示，以前述的第973175號「梅西」商標為例，這一商標早在1995年7月24日申請。這時候梅西本人才8歲，「在阿根廷可能都沒有名氣，更何況在中國」。

王屹東指出，況且在中國，也許有很多和阿根廷梅西中文名字一樣「姓梅名西」的人存在。因此，梅西本人若對此提出異議，是不會成功的。

梅西 北京 世界盃

上一則

港媒：中國明年放寬入境隔離 1月3日改「0+3」政策

延伸閱讀

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一
梅西大力神盃照破IG最多讚紀錄 「世界蛋」發聲引戰

梅西大力神盃照破IG最多讚紀錄 「世界蛋」發聲引戰
百萬球迷塞爆街頭 梅西與隊友改搭直升機取消巴士遊行

百萬球迷塞爆街頭 梅西與隊友改搭直升機取消巴士遊行
世足賽／冠軍得來不易…梅西抱著大力神盃入睡

世足賽／冠軍得來不易…梅西抱著大力神盃入睡

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布