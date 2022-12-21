我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

球王梅西、法前鋒姆巴佩被惡搞變中國人 竟有人信了

中國新聞組／北京21日電
成都商報攝影記者鮑泰良在2014年拍攝梅西凝望大力金盃的照片，這張照片在2015年獲得世界新聞攝影獎。（取材自成都商報）
成都商報攝影記者鮑泰良在2014年拍攝梅西凝望大力金盃的照片，這張照片在2015年獲得世界新聞攝影獎。（取材自成都商報）

2022卡達世界盃日前風光落幕，阿根廷隊梅西球技精湛封神。雖然中國國足此屆比賽無緣參與，但中國網友的「梅西狂歡」討論未曾降溫。有藝人得到梅西的留言回覆，也有媒體找出梅西回望金盃的照片，還有喜歡蹭熱度的網友發文惡搞稱梅西是中國人，說他是自幼跟隨父親移民阿根廷，竟然有人信了。

來源：youtube

綜合媒體報導，輪廓與樣貌絕非東方臉孔的梅西，在中國網友的描述下成為「梅建國」，說他的祖籍是福建、山西、山東與廣東，又編造家譜稱，梅建國的祖父梅得華早年赴阿根廷賣豆腐，父親梅自有在當地與酋長女兒結婚。

分明是惡搞的胡謅，居然也有網友深信不疑，並跟進話題說「這是中國的驕傲」。

不過，大多數網友都很清楚這是惡搞，更多人加入編造的行列，「梅自由、梅錢花」為梅西的家族加了許多有趣的段子，「火到國外了」。文章還被傳播至推特，「梅建川」、「梅國華」各式各樣的中國風名字引發網友會心一笑。

據報導，不止梅西，連法國前鋒連姆巴佩也變成中國人，網友惡搞將他的資料寫成原名「姆志輝」，是佤族人。祖籍雲南臨滄，年少時常在縣醫院街邊踢球，後隨父母移民歐洲法國，「他也是我們中國人的驕傲」。

梅西本人在微博設有帳號，目前有792萬粉絲。他在世界盃決戰當日還寫下「今晚，我會帶上中國球迷的祝福，全力以赴」留言，引發粉絲追捧。

在阿根廷奪冠以後，娛樂圈著名梅西粉絲歌手蘇醒連發多條動態祝賀偶像圓夢，他的留言也得到梅西的回覆，感謝他一如既往地支持。蘇醒的留言令網友大讚「蘇醒才是追星贏家」、「明星也追星」。

另外，咪咕體育找出一張成都商報攝影記者鮑泰良在2014年拍攝的照片，圖中梅西凝望大力金盃，流露出濃濃的渴望。

這張照片在2015年獲得世界新聞攝影大賽體育類單幅一等獎，梅西也看過這張照片。八年後梅西終於圓夢，不但可以不用再望著金盃，還可以抱著金盃睡覺。

有網友發文惡搞稱，梅西是中國人。(取材自微博)
有網友發文惡搞稱，梅西是中國人。(取材自微博)

梅西 攝影 世界盃

上一則

成都多個等省市入境隔離改2+3 海關總署也促開邊境口岸

延伸閱讀

梅西大力神盃照破IG最多讚紀錄 「世界蛋」發聲引戰

梅西大力神盃照破IG最多讚紀錄 「世界蛋」發聲引戰
百萬球迷塞爆街頭 梅西與隊友改搭直升機取消巴士遊行

百萬球迷塞爆街頭 梅西與隊友改搭直升機取消巴士遊行
世足賽／冠軍得來不易…梅西抱著大力神盃入睡

世足賽／冠軍得來不易…梅西抱著大力神盃入睡
梅西照片破IG紀錄…小查、馬斯克認證世界盃是頂流

梅西照片破IG紀錄…小查、馬斯克認證世界盃是頂流

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年