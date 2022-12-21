球王梅西、法前鋒姆巴佩被惡搞變中國人 竟有人信了

成都商報攝影記者鮑泰良在2014年拍攝梅西凝望大力金盃的照片，這張照片在2015年獲得世界新聞攝影獎。（取材自成都商報）

2022卡達世界盃 日前風光落幕，阿根廷隊梅西 球技精湛封神。雖然中國國足此屆比賽無緣參與，但中國網友的「梅西狂歡」討論未曾降溫。有藝人得到梅西的留言回覆，也有媒體找出梅西回望金盃的照片，還有喜歡蹭熱度的網友發文惡搞稱梅西是中國人，說他是自幼跟隨父親移民阿根廷，竟然有人信了。

來源：youtube

綜合媒體報導，輪廓與樣貌絕非東方臉孔的梅西，在中國網友的描述下成為「梅建國」，說他的祖籍是福建、山西、山東與廣東，又編造家譜稱，梅建國的祖父梅得華早年赴阿根廷賣豆腐，父親梅自有在當地與酋長女兒結婚。

分明是惡搞的胡謅，居然也有網友深信不疑，並跟進話題說「這是中國的驕傲」。

不過，大多數網友都很清楚這是惡搞，更多人加入編造的行列，「梅自由、梅錢花」為梅西的家族加了許多有趣的段子，「火到國外了」。文章還被傳播至推特，「梅建川」、「梅國華」各式各樣的中國風名字引發網友會心一笑。

據報導，不止梅西，連法國前鋒連姆巴佩也變成中國人，網友惡搞將他的資料寫成原名「姆志輝」，是佤族人。祖籍雲南臨滄，年少時常在縣醫院街邊踢球，後隨父母移民歐洲法國，「他也是我們中國人的驕傲」。

梅西本人在微博設有帳號，目前有792萬粉絲。他在世界盃決戰當日還寫下「今晚，我會帶上中國球迷的祝福，全力以赴」留言，引發粉絲追捧。

在阿根廷奪冠以後，娛樂圈著名梅西粉絲歌手蘇醒連發多條動態祝賀偶像圓夢，他的留言也得到梅西的回覆，感謝他一如既往地支持。蘇醒的留言令網友大讚「蘇醒才是追星贏家」、「明星也追星」。

另外，咪咕體育找出一張成都商報攝影 記者鮑泰良在2014年拍攝的照片，圖中梅西凝望大力金盃，流露出濃濃的渴望。