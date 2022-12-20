大風颳來海腸 煙台人日撈200斤

前來撈海腸的市民收穫滿滿。（取材自齊魯晚報）

連日來，山東煙台颳起大風，為近海送來許多海腸，許多市民前去趕海，直至深夜海邊依然人山人海。一名趕海人說，他趕海一天，收穫200多斤海腸。

極目新聞報導，「大風過後必有貨」是煙台本地一句俗語。趕海人周先生表示，「感謝這兩天的大風加退潮，才能有這樣豐厚的收穫，」周先生表示，「趕海完全是靠運氣，主要是看風向，然後憑感覺下去試一試。18號上午沒撈著什麼，主要是下午，在芝罘島海濱廣場附近海岸收穫頗豐。」

周先生收穫的海腸，主要是用來出售，同時分給親朋好友一部分。

另一名煙台市民陳先生也於18日晚8時許來到海邊撈海腸。他是從趕海群得知的消息，開了半小時的車趕到海濱廣場附近海岸，當晚趕海至次日凌晨2時才回家。

18日晚的海邊氣溫已降至零下，風很大，陳先生卻表示不算太冷。他趕海撈到了170多斤海腸，比起寒冷，更多感覺到的是收獲的喜悅。

除了陳先生，海邊還有數百名趕海市民。「能有700多人，不少市民買了水褲就下海。」他說，「有撈海腸的，有來收貨的商家。」

海腸是山東省煙台市特產，當地的氣候也十分適宜海腸生長。它主要分布在岸邊到水深至七、八米的位置，屬於淺水區沙地，質地較鬆，海腸、瀘沽蝦等生物本身就埋在沙裡，等風浪合適，就會把沙下的生物吹上岸。