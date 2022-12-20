62歲學鋼管 「舞」出一個冠軍 蘇州奶奶「要跳到跳不動為止」

張元鳳能夠完成高難度動作。(取材自紫牛新聞)

在空中倒立、劈叉、旋轉飛舞…，張元鳳不喜歡跳廣場舞，喜愛跳舞的她62歲才開始學習鋼管舞，不但拿下浙江嘉興一個空中瑜伽比賽冠軍，她還考取鋼管舞和空中瑜伽的教練證書。她說，「跳舞讓我變更自信，我要跳到跳不動為止」。

紫牛新聞報導，68歲張元鳳是江蘇蘇州人。談起與舞蹈的結緣，張元鳳說是年輕時在一本雜誌上看到鋼管舞的圖片，「我覺得舞者在高空變換著各種高難度的動作起舞很酷，便喜歡上鋼管舞，也種下舞蹈夢，但那個年代學舞蹈的人很少，所以我一直沒有機會學習，直到36歲，有個會跳舞的同事教我跳國標舞，我才算是舞蹈入門了。當時我年輕，接受能力快，學會了還帶老公去跳舞，感覺那是純粹的快樂。」

62歲那年，張元鳳兒子的同學開了一家舞蹈房，她便讓兒子問他同學，「像我媽這麽大歲數，能學嗎？」對方回覆：「可以，你媽好時尚 。」於是，張元鳳就報名了，第一次跳鋼管舞時，張元鳳有一種似曾相識的感覺，「像小時候爬樹一樣，在高空能俯瞰地面，那種感覺很奇妙。」

鋼管舞需要體能，渾身要收緊，要用腹肌力量、手臂力量和背肌力量。起初，胸腰和肩胛骨一直打不開，張元鳳就用左手練。下不去叉，就讓老師幫忙壓，即使常常壓到臉都紅了，她也很少喊疼，就這樣天天練，練了三個月，張元鳳終於能下橫叉了。

據報導，有一次上鋼管舞課時，學員都到齊了，老師卻臨時有事來不了，學員都讓張元鳳代課，作為舞房中年齡最大的學員，張元鳳表示自己代不了，後來老師拜託張元鳳代課，張元鳳就帶著學員做了20分鐘體能，再教她們爬桿，學員說：「阿姨，你太狠了，比老師還厲害。」目前，張元鳳考取了鋼管舞和空中瑜伽的教練證書。

張元鳳學跳舞的初衷是健身 ，跳舞後，張元鳳的支氣管炎好了很多，現在基本不怎麼犯病，整個人也更自信了，「我的皮膚比以前好了很多，鍛鍊比塗化妝品還要有效。」

張元鳳說：「跳舞讓我變得更自信，我覺得自己不比年輕人差，我要跳到跳不動為止。只要有前進的方向和目標，什麼時候開始追夢都不晚。」