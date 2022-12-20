「布洛芬操」火了 網：哪種姿勢有效

女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）

最近「布洛芬體操」衝上各大平台熱搜，有網友搜集多種布洛芬藥盒上的不同姿勢，通過模仿動作自創「布洛芬體操」，該網友說，「希望帶給大家一些快樂」。網友整理布洛芬小人兒的各種姿勢，並提出一個「高深」的問題：什麼姿勢的效果好？

來源：YouTube

齊魯晚報報導，陜西西安一名女生發布一段視頻，模仿6種布洛芬包裝上的姿勢。她介紹，發現身邊很多小伙伴和網友都生病了，又刷到兩位小哥哥先發的模仿布洛芬姿勢的視頻，突發奇想，就臨時編了一段舞蹈出來。

一夜之間這樣的「布洛芬操」火爆全網，引得無數網友們紛紛模仿，有豪橫版的，有專業版的，還有優美版的，大家將「布洛芬操」跳到了出神入化，甚至是這種超高難度的跳躍。

這些視頻下的評論區也很「上頭」，不少網友彷彿在這套「布洛芬操」中找到「精神安慰劑」。有網友恍然大悟，原來沒退燒，是吃藥姿勢不對？

女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）

不過，跳「布洛芬操」挺好但藥不能亂吃，近日四川成都市民李先生，就因不當服用布洛芬進了醫院。

原來，46歲的李先生感染後發燒至39.5℃，在家自行口服布洛芬緩釋膠囊。在用藥之後，李先生的體溫有了明顯下降。為了盡快達到「立竿見影」的效果，李先生將該布洛芬說明書上的服藥時間從12小時一次，縮短到6小時一次，服藥劑量也從一顆增加到兩顆。