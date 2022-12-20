我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

「布洛芬操」火了 網：哪種姿勢有效

中國新聞組／北京20日電
女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）
女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）

最近「布洛芬體操」衝上各大平台熱搜，有網友搜集多種布洛芬藥盒上的不同姿勢，通過模仿動作自創「布洛芬體操」，該網友說，「希望帶給大家一些快樂」。網友整理布洛芬小人兒的各種姿勢，並提出一個「高深」的問題：什麼姿勢的效果好？

來源：YouTube

齊魯晚報報導，陜西西安一名女生發布一段視頻，模仿6種布洛芬包裝上的姿勢。她介紹，發現身邊很多小伙伴和網友都生病了，又刷到兩位小哥哥先發的模仿布洛芬姿勢的視頻，突發奇想，就臨時編了一段舞蹈出來。

一夜之間這樣的「布洛芬操」火爆全網，引得無數網友們紛紛模仿，有豪橫版的，有專業版的，還有優美版的，大家將「布洛芬操」跳到了出神入化，甚至是這種超高難度的跳躍。

這些視頻下的評論區也很「上頭」，不少網友彷彿在這套「布洛芬操」中找到「精神安慰劑」。有網友恍然大悟，原來沒退燒，是吃藥姿勢不對？

女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）
女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）

不過，跳「布洛芬操」挺好但藥不能亂吃，近日四川成都市民李先生，就因不當服用布洛芬進了醫院。

原來，46歲的李先生感染後發燒至39.5℃，在家自行口服布洛芬緩釋膠囊。在用藥之後，李先生的體溫有了明顯下降。為了盡快達到「立竿見影」的效果，李先生將該布洛芬說明書上的服藥時間從12小時一次，縮短到6小時一次，服藥劑量也從一顆增加到兩顆。

令李先生沒有想到的是，體溫雖然降下來了，但是卻出現胃痛、腹痛，更為嚴重的是，還出現黑便的情況。經醫院檢查後發現，李先生血色素降低，可能是消化道出血。而這一切的罪魁禍首就是李先生的胃病史，加上不正確使用退燒藥。

女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）
女子模仿布洛芬藥盒圖案，編了一套「布洛芬操」引發網友跟跳。（取材自齊魯晚報）

YouTube

上一則

中法外長視訊會晤 法外長：願助中方推進中國式現代化

延伸閱讀

北京新增5例死亡 各地搶藥 北京珠海退燒藥分拆銷售

北京新增5例死亡 各地搶藥 北京珠海退燒藥分拆銷售
台灣退燒藥遭掃貨大缺 王必勝籲：民眾勿大量轉寄國外

台灣退燒藥遭掃貨大缺 王必勝籲：民眾勿大量轉寄國外
珠海要求退燒藥拆零賣 7天內購買量不得超過6粒

珠海要求退燒藥拆零賣 7天內購買量不得超過6粒
中國加班生產感冒發燒藥 1藥廠日產布洛芬150萬片

中國加班生產感冒發燒藥 1藥廠日產布洛芬150萬片

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標

黑巧克力真的健康嗎？這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅