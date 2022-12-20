借款620萬4年 膨脹成3200萬？放貸者被舉報涉黑

王依蘭。（視頻截圖）

湖南省岳陽市臨湘市2014年3月發生一樁民間借貸糾紛，額度為人民幣200萬元（後約定為500萬）的民間借貸，經法院調解確認債權變成620萬元後，債務人湖南五仙山旅遊度假開發有限公司（下稱五仙山公司）申請破產 ，債權人轉而向擔保人李某純（五仙山公司的實際投資 人）追債，當地法院憑藉原告提供的借條，認定擔保人李某純應承擔710萬元債務。李某純因涉嫌拒執罪於今年11月9日被公安 帶走調查。11月23日，檢察院對涉嫌拒不執行判決罪的李某純批捕。

上游新聞報導， 「最初的200萬元借款，實際到帳只有174.1萬元，其它是中介費、砍頭息等，約定月息3分。」李某純的前妻、五仙山公司法定代表人王依蘭表示，其公司遭到「職業放貸人「杜某文等人非法高利放貸、暴力催收，同時通過利滾利、虛假訴訟等手段，致使不到400萬的本金在幾年時間「膨脹」到1600多萬元。她已向當地主管部門舉報貸方杜某文等人涉嫌黑惡勢力犯罪，要求嚴查。

臨湘市法院民事調解書顯示，原告杜某文訴稱，杜某文與五仙山公司於2014年3月28日簽訂了兩份《借款合同》，借款金額為620萬元，月息3%。到期後，五仙山公司未履行還款義務。五仙山公司辯稱是因為公司資金周轉困難。經臨湘市法院調解，確定五仙山公司應向杜某文償還的本金為620萬元，雙方還達成五仙山公司價值約1100萬元的7棟別墅，杜某文享有抵押權的約定。

王依蘭稱，時至今日，杜某文向五仙山公司出借的本金約400萬元。而杜某文出具的數據為本金647萬元，包括一筆100萬的第三方公司的債權轉讓。

王依蘭表示，2016年前後，五仙山的財務狀況異常艱難，未繼續向杜某文等支付利息。2017年7月，杜某文提告要求還款，臨湘市法院拍賣五仙山公司名下七套別墅房屋所有權流拍。2018年6月12日，五仙山公司宣布破產。2018年12月6日，杜某文申報債權為3199.36萬元。2019年1月16日，杜某文提告要求李某純履行償還擔保到期債權1137.8萬元及利息，並提交7張借條。

杜某文等再向法院提交強制執行申請。2021年9月2日，臨湘市法院裁定，未發現可供執行財產，並依法限制被執行人高消費。隨後李某純被捕。該案進入審查起訴階段。

針對王依蘭等人實名舉報，岳陽市政法委、岳陽市紀委已成立調查組調查中。