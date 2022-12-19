陝西13歲女被拐賣 為逃跑喝煤油、吞鐵釘 35年後告人販子

郭麗被解救回家後與母親的合影。（取材自大象新聞）

郭麗13歲時在上學路上被拐賣，被迫與李姓男子生活，並在14歲產子。為了逃跑，她曾喝煤油、吞鐵釘，兩年後終被警方解救回家。郭麗再婚，準備開始新人生之際，卻因李姓男子不斷騷擾終至離婚。這段被拐經歷時隔35年仍如刺扎在她的心上，她起訴當年拐賣她的人販子，求償80萬元。她說心中已不再被恐懼所纏繞，「我等著拔掉心裡的刺」。

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綜合媒體報導，家住陝西省渭南市的郭麗1987年初被一對抱著孩子的夫婦拐賣到山東菏澤市胡集鄉的一個村莊，她被迫與村中的李姓男子結婚，期間，郭麗多次試圖逃跑，但都失敗告終。次年生下一子後，李姓男子一家對其看管放鬆並允許其出家門行動。1989年正月，郭麗和幾位嫂嫂趕集時藉口上廁所跑到汽車 站，坐車到菏澤市公安 局，拜託警官給父母寫信。一個月後，郭麗被解救回家開始新生活。

父母給她介紹了對象，他們結婚生子。然而，李男一直騷擾郭麗，並不斷寫信，導致郭麗的被拐經歷被村裡人知曉，帶來風言風語。丈夫也對此不滿，兩人最終離婚。

被拐經歷影響了郭麗一生，也改變了她一生的命運，如今想起，郭麗仍忍不住拭淚。（取材自大象新聞）

從那之後，郭麗獨自一人四處打工，掙錢養家。但李男仍不斷寫信，她不堪其擾，2011年向打拐志願者上官正義尋求幫助。上官正義在微博上發文替她伸張，隨後山東警方介入調查，但郭麗與李男生下的兒子勸郭麗，如果父親被抓會影響他前途和娶妻。郭麗才跟警方說，別追究李姓男子責任，讓他不要打擾她的生活。此後，李男不再來信，並在2020年因車禍 身亡。

上官正義後來轉發全國公安機關開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動的通知。她看到後心裡重燃希望，想追究當年人販子的責任。2022年3月，郭麗被拐賣一案立案偵查。偵查機關很快就抓到人販子趙某，他因涉嫌拐賣婦女罪被刑拘、提起公訴。

郭麗說，這些年來她拼命工作賺錢、養家，沒人知道這些年她內心的苦楚，還有親人不理解，等到案子結束，她的心裡刺就能被拔掉，「我可以堂堂正正做人了。」

案子19日一審開庭，被告趙某拒不認罪，不交代犯罪過程，也不履行賠償，法院宣布擇日宣判。另據大象新聞報導，郭麗說，此次開庭為視頻審理，一審開庭大約十分鐘後，犯罪嫌疑人趙某當庭否認35年前拐賣過郭麗，甚至從未見過郭麗，「我當時特別生氣，氣得我都哭了」。郭麗表示接下來會先返回陝西老家，等待一審判決結果，若結果不滿意，她會再次提起上訴，「無論人販子承不承認，我都相信法律會給我一個公平公正的結果。」

另據網易號「北青深一度」報導，郭麗自認還算聰明，當年被拐時，她是學校的前三名。結婚多年後她得知，和自己成績相當的同學都考上了大學，有的當了律師、官員。郭麗遺憾，如果沒有被拐，自己長大後或許會從政，而如今，即使回村當村幹部對她來說都已不太可能。