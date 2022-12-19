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習近平剛說「一貫支持民企」 浙江書記立馬調研阿里

記者賴錦宏、陳言喬／綜合報導
浙江省委書記易煉紅。（取材自江西日報）
浙江省委書記易煉紅。（取材自江西日報）

中共中央經濟工作會議提出支持民營經濟發展以提振市場信心後，浙江省委書記易煉紅對民營科技巨頭阿里巴巴集團開展調研，強調要堅持發展和規範並重，在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，釋放積極信號。

來源：YouTube

北京官媒人民日報18日頭版披露習近平在中共中央經濟工作會議上的講話細節，指出明年經濟工作要「練好內功、站穩腳跟」，關鍵是提振信心，同時力挺民企。針對「整治資本家」等傳聞，習近平說，「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的；民營企業和民營企業家是我們自己人」。

中央經濟工作會議於12月15日和16日在北京舉行，會議中對民營企業的態度出現巨大轉向。相比去年會議強調要「防止資本野蠻生長」；今年會議則稱，要鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大、依法保護民營企業產權和企業家權益、各級領導幹部要為民營企業解難題辦實事，並支持平台企業大顯身手等。

據杭州日報報導，易煉紅18日在杭州深入企業、社區、科創平台、文化遺址公園開展調研。易煉紅在阿里巴巴集團考察了企業展廳，詳細了解企業發展歷程、商業板塊、創新成果及發展計畫等，並強調要堅持發展和規範並重，規範資本行為、激發創新活力、增強核心競爭力，在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手等。

過去兩年，北京強化反壟斷，對阿里巴巴展開調查，並於2021年4月對其重罰人民幣182.28億元（約26.13億美元）。前浙江省委書記袁家軍曾在2020年12月接連兩次宣示反壟斷，被視為首名明確響應中央反壟斷政策的地方首長。

浙江省委書記易煉紅18日在杭州對企業、社區、科創平台、文化遺址公園展開調研活動，...
浙江省委書記易煉紅18日在杭州對企業、社區、科創平台、文化遺址公園展開調研活動，並調研阿里巴巴集團。(新華社)

北京 習近平 中共

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