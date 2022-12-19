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報導胡海峰「升官」 轉載媒體「陸續投案」網友：黨內鬥爭

中國新聞組／北京19日電
中共前總書記胡錦濤在20大被帶離場，其子胡海峰（圖）仕途引發關注。（本報資料照片）
中共前總書記胡錦濤在20大被帶離場，其子胡海峰（圖）仕途引發關注。（本報資料照片）

中共前總書記胡錦濤在20大被帶離場，其子胡海峰仕途引發關注，近日網傳他升任鄭州市委書記，但隨即遭鄭州官媒否認，且公安部門立即介入調查散布訊息者，一些自媒體人士旋即被「陸續投案」。

中央社報導，山東「大魯網」17日發出消息說，日前中共中央批准，胡海峰任河南省委常委、委員，任鄭州市委書記。直屬鄭州市委的鄭州報業集團旗下所屬的「正觀新聞」隨後報導稱，從鄭州網信公安部門獲悉，大魯網發布鄭州不實人事變動信息，經網友舉報後「被責令刪除」，並稱大魯網不屬於官媒，是自媒體，網路不是法外之地，請大家不造謠、不傳謠。

另「鄭東身邊事兒」、「鄭州身邊事」、「非常鄭州」、「都市home」等一些自媒體跟進轉發後，也同樣被「被責令刪除」，在網信公安部門火速立案調查後，相關自媒體負責人「陸續投案」。

自由亞洲電台報導，值得注意的是，官媒稱「大魯網」是私人自媒體。實際上大魯網是山東省互聯網傳媒集團下屬全資子公司，是根正苗紅的黨媒，而且轉發該文的「鄭州」字頭的媒體並不一定是私人，比如「非常鄭州」公眾號就是一家鄭州公司。

而不管是在山東地區享有盛名的「大魯網」，還是「鄭州」字頭的互聯網媒體，全都是直接或間接受到黨組織控制的，不可能擅自發布這種重大新聞而不經授權的。據報導，有網友表示，鄭州自媒轉發前應該知道後果，認為是黨內鬥爭。

胡錦濤今年10月在20大閉幕會議疑似非自願被攙扶離場，當時胡海峰應該就坐在台下目睹整個過程，境外社群熱議胡海峰的仕途不妙。

胡錦濤2012年退休交棒給習近平後，2013年5月，胡海峰轉入政界發展，從浙江嘉興市委副書記幹起；3年後任嘉興市長，成為浙江最年輕的地級市市長，原本是仕途被看好的紅二代。

不過胡海峰2018年6月升任浙江省麗水市委書記後，迄今已在原地打轉了4年多，期間多次傳出調升副省級與進入20大候補中央委員名單，但都告落空，仕途已落後給許多70後副部級官員。

鄭州 公安 20大

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