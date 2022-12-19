學經歷全假…央視名嘴王曉偉遭踢爆冒充「莫斯科大學教授」

王曉偉冒用「莫斯科大學外籍教授」身分，在北京大學參加活動。（取材自微博）

央視評論員王曉偉自稱是「莫斯科大學副教授」、「莫斯科大學外籍教授」，以俄羅斯 專家的頭銜接受海內外採訪，並成為鳳凰衛視、東方衛視、深圳衛視等中外媒體的常客；但莫斯科大學社會學系發表聲明，否認有「王曉偉教授」，中國政法大學歐洲研究中心也發表聲明，稱未聘請「王曉偉」為研究員。

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2019年7月10日，央視連續10天播放由王曉偉講述的專題節目「彼得大帝」，據稱收視火爆。在俄烏爆發戰爭後，王曉偉更成為熱門採訪對象。

綜合港媒報導，王曉偉著有「走近普京（普亭 ）」，自稱「先後在莫斯科大學獲得碩士、博士學位，2011年被莫斯科大學社會系評聘為副教授、外籍教授，是該系第一位獲聘的中國學者，也是中共中央黨校第一位獲聘世界著名學府的博士後，同時也是歐美同學會的知名校友。」他還自稱是「中國政法大學歐洲研究中心研究員，致力於俄羅斯問題研究近20年。」

王曉偉還以此職稱受邀到北大演講、出版學術論文。

不過，莫斯科國立大學社會學系發表聲明：中國公民王曉偉與我系以及莫斯科大學沒有任何關係。社會學系目前不存在包括中國公民在內的被任命為「外籍教授」職務的外國公民。王曉偉在其公開活動中對自己身分的宣稱僅代表其個人，與社會學系與莫斯科國立大學無關。