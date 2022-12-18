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揪200鄰居花17萬團購抗原 只收到1包紙巾

中國新聞組／北京18日電
花人民幣17萬買抗原自測試劑，卻收到紙巾。（取材自南海公安）
花人民幣17萬買抗原自測試劑，卻收到紙巾。（取材自南海公安）

最近，除了連花清瘟、布洛芬外，抗原自測試劑（快篩劑）也成了藥店「頂流」，火到賣脫銷。廣東佛山一民眾因輕信某微商有「內部渠道」，為自己和近200名鄰居花總計17萬元（人民幣，下同，約2.4萬美元）購買抗原檢測試劑盒，好不容易等來了快遞，打開一看卻傻眼了，裡面竟只有一包紙巾，壓根不是抗原檢測試劑盒。事後找微商理論卻被以各種理由推脫，受害者決定報警討公道。

據南海公安報導，小芫（化名）日前透過朋友認識了微商葉某，得知其有「內部渠道」，以第三方代理身分出售抗原檢測試劑盒後，遂添加對方為微信好友，並向其表達了購買意向。

經過交流，小芫了解到抗原檢測試劑盒需一箱起步才能出售後，便在業主群詢問鄰居是否有拼單購買抗原檢測試劑盒的需求，並在業主群中開啟購買接龍。當日，小芫將鄰居們發來的共計1萬餘元貨款，轉帳到葉某帳戶。隨後，葉某給小芫轉發了一份物流發貨單號作為證明。

兩日後，小芫終於收到了快遞，誰知打開一看竟是一包紙巾，壓根不是抗原檢測試劑盒。

此時，小芫找葉某理論，對方卻以各種理由推脫、敷衍對待。待冷靜下來後，小芫懷疑自己遭遇了詐騙，便到小塘派出所報案。目前，案件正在偵辦中。

據了解，「代購」、「內部渠道」、「特殊貨源」、「先收錢後發貨」，這熟悉的套路，簡直跟之前的「口罩詐騙」如出一轍。此外，直接付款到個人帳戶，也是詐騙的典型手法。受害者一旦失去資金的控制權，被拉黑失聯後，很難挽回受損資金。網購後，快遞發貨及運輸需要幾天時間。因此，受害者不能及時發現被騙而立即報警，受損資金不能及時止付，損失挽回難度大。

由於此類詐騙信息主要是透過社交媒體軟件傳播，因此在微信群、QQ群、朋友圈等平台，看到出售抗原、口罩等消息時，一定要注意甄別，切勿上當。

檢測 詐騙 微信

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