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騙子詐財1250萬 買彩票中1450萬 全遭凍結退贓給39名聾啞受害人

中國新聞組／北京18日電
受害者為龍遊縣公安局民警送來錦旗。（取材自中新網）
受害者為龍遊縣公安局民警送來錦旗。（取材自中新網）

一宗針對聾啞人詐騙的犯罪團伙日前被浙江衢州龍遊縣警方破獲，嫌犯還用贓款購買彩票，並中獎1450萬元，幸相關贓款被依法凍結，挽回了受害者損失。

該案件的聾啞人受害者達39人，分別來自遼寧瀋陽、江蘇鹽城、陝西咸陽、浙江衢州等8省13市。浙江省衢州市龍遊縣公安局14日舉辦這場「無聲」退贓大會，被詐騙的1250餘萬元贓款全額追回，悉數返還給受害者。

中國長安網報導，退贓現場沒有一句感謝的話，一陣掌聲過後只剩一排伸到了警察面前的大拇指，衝著警服「點」了幾下。「在手語裡，這代表著謝謝。」手語翻譯雷軍的解釋讓現場再次響起掌聲。

「如果沒有你，我早就活不下去了，謝謝，謝謝。」受害者之一陳雲柔（化名）用手語對該案件主辦民警王欣「說」。

案件辦理過程中，各地受害者聞訊後紛紛趕到龍遊縣公安局龍洲派出所，和王欣打著手勢交流案情。在與聾啞人溝通的過程中，王欣也初步學習了手語，以確保盡快了解情況。

一年前，陳雲柔多次因溝通不暢，在多地報警過程並不順利。看到王欣用簡單且生澀的手語和他們打招呼時，54歲的陳雲柔覺得看到了希望——「他重視我們。」

龍遊警方在追蹤資金時，經過偵查發現主犯王兵（化名）曾用詐騙贓款購買彩票並中獎1450萬元。為幫助受害者挽回損失，專案組3次前往黑龍江。經多方取證調查，今年6月23日，相關贓款被依法凍結，受害者的錢款有了著落。

詐騙 公安 警察

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