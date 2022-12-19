驢友遇山難 59人接力運送遺體 多與遇難者素不相識

騰先生等人運送遺體。（取材自紅星新聞）

福州十八重溪11日晚間，有名男性驢友（戶外運動和自助旅遊愛好者）從高處墜亡，事發後，遇難遺體躺在荒野冰冷的懸崖下，福州當地的驢友們守望相助，不到1小時自發組織了一支59人隊伍，他們合力將遇難驢友的遺體從海拔600多米，歷經24小時，從山上運出谷底，交給家人善後。

據海峽都市報報導，山地救援隊成員騰先生是這次民間運送遺體行動的發起人之一。他說，這是他參與的難度最大的一次運送行動。他們背著重達250斤的遺體穿越130米深的溝壑，步行六七公里抵達交接點時已體力耗盡、癱軟在地。

從遺體位置出發的運送路線圖。（取材自紅星新聞）

正是戶外驢友間的這份惺惺相惜，騰先生在當天的救援結束後了解到，當地環境太險惡，家屬曾找了當地的村民、獵戶，出錢也沒人敢去。「死者已經三天沒出來了，我很擔心野獸把屍體啃食了。」騰先生於是在13日晚上11點召集有繩索技術的專業驢友們將遺體運送出景區。不到1小時，「小剪刀幫助臨時群」有近60名成員加入，年齡以四五十歲居多，大家都不忍看到遇難者遺體留在荒野，自願加入遺體運送。

他們10個人花了4個半小時到達遺體位置，騰先生表示，他們利用繩索將山谷裡的遺體搬運到一個相對安全、離景區大概300米的位置，再由後續的梯隊接力。為保證遺體的完整性，騰先生和隊友用毛毯、帆布捆紮，雨水打濕後，遺體的總重量達到了250斤，而他們身上還背著幾百米的繩索、乾糧等三四十斤的背包。

騰先生現在回想起來不由得後怕。他記得當時最危險的一處，是將遺體從寬度僅50厘米左右，又深不見底的溝壑中運下去。「我們當時放了130米的繩子下去，但想盡辦法都沒辦法將遺體運下去。最後是一個身體比較強壯的隊員將遺體背在身上，從130高的地方降下去。」騰先生表示，高度太高，加上繩子容易盪來蕩去，溝壑裡崎嶇不平，人一旦卡在溝壑裡面就出不來，他們小心翼翼往下走，光這個點位就花了兩個小時左右。

「因為這個地方太險要了，但他（遇難者）就要曝屍荒野，這個念頭讓我義無反顧地去做這件事情。」騰先生說。