接吻不戀愛 中國年輕人興起找「嘴友」 校園親密關係新選擇

「嘴友」一詞近期在中國社交平台走紅。意謂雙方約定僅接吻但不建立戀愛關係，任何一方隨時可中止這種關係。（取材自澎湃新聞）

「嘴友」一詞近期在中國社交平台及大學校園走紅，有網友嘗試招「只接吻不戀愛的嘴友」，引起爭議。專家指出「嘴友」關係說明雙方缺乏進入親密關係的勇氣，是沒有責任感的表現。

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綜合媒體報導，坊間向來有「炮友」的說法，用來形容無戀愛關係的性伴侶。近來有不少年輕人說，他們嚮往戀情，但怕自己走心也怕對方沒有認真投入，也不敢追求被道德束縛的「炮友」，「嘴友」關係就成為一種替代選擇。甚至高校的校園牆，也不時出現招「嘴友」的信息。

澎湃新聞近日採訪多位有過「嘴友」關係的年輕人，關麗便是其中一員，就讀於知名傳媒類高校的她此前就因在校園牆發布招「嘴友」的信息而引起關注，而究其原因，竟和她一次「吻而不得」的經歷有關。

據報導，以往關麗曾和心儀的對象接吻，可是，正當她以為這是一段關係的開始時，對方卻斬釘截鐵地稱不會和她談戀愛，這段關係隨即宣告結束。之後，她發現有類似經歷的人不在少數，漸漸就覺得這樣的事情其實很平常，也沒什麼大不了，於是想有「當下有親吻喜歡的人的快樂」，並在校園牆發布招「嘴友」的信息。

某985高校畢業的陳鵬則認為自己是被動成為「嘴友」，這緣於大學時期，他與心儀的女同學相識已久，不但有拉手、擁抱等身體上的接觸，更會親吻。可是即使這樣，二人大部分時間都不是男女朋友關係。二人在畢業後就斷了聯繫，陳鵬也發現自己原來可以接受不談戀愛只接吻的相處模式。他認為，親吻在生理、情感上都能給人極大慰藉，且雙方自願、都是單身的話，就更接近一種契約，沒什麼道德風險，能以極低的成本去滿足自身需求。

對於「嘴友」現象，南京大學心理健康教育 與研究中心原主任費俊峰表示，這不是普遍現象，並分析有三個原因可能導致其出現，一是疫情 下缺少線下跟異性接觸交流的機會；二是喜歡一個人需要付出很多，很累，在「卷」的大環境下，很多年輕人已經沒有力氣談戀愛，讓本該慢慢談的戀愛變得十分快餐化、可得化；最後是很多年輕人在學生階段過得比較壓抑，該戀愛的階段沒有異性接觸戀愛的體驗，對親密關係好奇，但沒有合適的對象，加上比較關注的社交平台有很多新的交友戀愛方式內容，遂受吸引而嘗試。