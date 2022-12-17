70%記在人腦裡 「活化石」水書文獻入選世界記憶名錄

水書文獻。（取材自紅星新聞／圖據黔南州檔案館）

聯合國教科文組織世界記憶亞太地區委員會第九次會議近日結束，被認為是象形文字「活化石」的「貴州省水書文獻」成功入選「世界記憶亞太地區名錄」。水書文字是目前世界上僅存的幾種仍在使用的象形文字之一，水書的文字只占30%，70%全部記載在水書先生的腦海裡面，只能以口傳心授的方式代代相傳。

紅星新聞報導，水書是水族的古老文字，水書文獻是中國水族用本民族的象形文字和圖畫符號記錄，用水族語言、歌訣釋讀，由水書先生掌握和應用的原始信仰典籍，保存了豐富而古老的文化信息，對於研究人類早期文明的起源與形態，有著極為重要的價值和意義。

水書文獻。（取材自紅星新聞／圖據黔南州檔案館）

水書主要記載水族天文、地理、民俗等信息。據「象形文字『活化石』水書」文章記載，水書包括喪葬卷、婚嫁卷、起造卷等多種，內容涵蓋天干、地支、八卦 、天象、時令節氣、鳥獸魚蟲、身體五官、數目方位等，字體形態十分古老，酷似殷商甲骨文 ，又似古籀小篆，有的是圖畫象形，有些是楷書的顛倒、斜置或反寫，外行人看來就是一部費解的「天書」。

由於水書的文字符號複雜，既有類似於甲骨文、金文的漢字，又有像形文字的符號以及圖畫文字，導致能看懂水書的人很少，更不要說傳承下來。

在水書傳承中，有一群特殊的人存在，那就是水書先生。在水族，他們熟識水書，了解水族文化，還能夠通過應用水書文本和水族習俗來為水族人民擇吉避凶。可以說，水書先生就是水書習俗傳承的橋梁。年近七旬的楊勝昭就是其中一位，今年8月，他被推薦為國家級非遺代表性傳承人。

由於嚴苛的收徒條件、對水書先生職業認可度的變化，水書的傳承岌岌可危。楊勝昭表示，為了傳承水書，當年不顧不少年邁水書先生的反對，毅然破例招收了首個水書女弟子，「那個時候水書文化已經要消亡了，後繼無人，面對這種處境，我覺得是時候打破千百年來傳男不傳女、傳內不傳外的習慣了。我是真心希望水書可以傳承下去，希望水族優秀文化能後繼有人。」

2015年，楊勝昭從小學校長的職務上退休 後，全身心投入到水書習俗社會實踐、翻譯、研究和傳承工作中。令他沒想到的是，退休後的生活，反而更加忙碌了。這些年，他領銜翻譯出版了中國珍貴古籍名錄水書「六十龍備要」，指導並幫助研究人員翻譯水書古籍十餘卷。