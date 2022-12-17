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安徽婚鬧 新郎-7℃被綁電桿潑醬凍得全身發抖

中國新聞組／北京17日電
安徽宿州一新郎身穿紅色秋衣秋褲，零下7度被朋友們用膠帶綁在電線桿上，身上被潑滿醬油豆瓣醬等混合液體。（視頻截圖）
安徽宿州一新郎身穿紅色秋衣秋褲，零下7度被朋友們用膠帶綁在電線桿上，身上被潑滿醬油豆瓣醬等混合液體。（視頻截圖）

婚鬧是中國的傳統習俗，但近年卻卻愈鬧愈超過，備受詬病。日前，安徽宿州一對新人結婚，當天氣溫最低只有零下7℃，沒想到新郎被朋友們用膠帶綁在電線桿上，身上潑滿醬油、豆瓣醬等凍得全身發抖，引發一番議論。

中華網報導，事件發生在安徽宿州某農村，當天氣溫最低零下7℃，新郎接完新娘回到村口，就被幾個朋友攔住拉下車，本以為只是簡單鬧一下，誰知道朋友還準備了膠帶，幾個人將他的外衣扒掉，用膠帶將他綁在電線桿上，又拿來了醬油和豆瓣醬往他的身上潑，旁邊的人歡聲笑語一片，絲毫沒有覺得這樣做有何不妥。

隨著被綁的時間流逝，新郎被凍得全身發抖，開口跟朋友求饒，誰知道他們卻越來勁，根本就沒有人理會，反而玩得很開心，還有人在旁邊拿著手機拍攝。

婚鬧過程持續了十幾分鐘，看到新郎已經沒有任何脾氣，家人聞訊跑過來勸阻，朋友才把他解開，這場鬧劇才得以結束。

婚鬧，一直以來都是備受社會網友詬病的話題，不知輕重的婚鬧，完全就可以說是在惡搞，玩太過火也曾鬧出人命。山西省清徐縣多年前發生一起鬧婚致死事件，伴郎對著新郎不斷毆打，導致新郎在結婚當天氣管破裂，搶救後仍宣告不治，瞬間讓喜事變成喪事，而動手的四名伴郎事後都被依過失致死罪判刑。

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