浙江隕石有46億年歷史 比地球老 有人開價300萬要買

村民撿到的隕石。（取材自錢江晚報）

杭州金華等地15日上空出現的「火流星」，迄今在浦江檀溪鎮城頭村、寺前村、毛店村共找到三片疑似隕石的碎片，該物經中科院專家認證，確定為46億年的天外隕石，有很高的科研價值。檀溪鎮一夜湧進好多人，有人開價300萬元（人民幣，下同）買隕石，連撞擊坑也被人出1000元切割買走。

被隕石砸出的坑。（取材自錢江晚報）

錢江晚報報導，在檀溪鎮城頭村、寺前村、毛店村共找到三片疑似隕石的碎片，其中最重的一塊約有三斤四兩，發現它的是毛店村的村民陳根花和她的丈夫。

陳根花回憶，當天傍晚6點左右，她和丈夫正在散步，路過毛店村通往檀溪鎮鎮政府的一座橋附近，忽然閃起一道白光，「聲音像打雷一樣。」就看到路中間有塊黑漆漆的石頭，還把地上砸出了一個一厘米深左右的坑。當時她一腳把石頭踢到了邊上。回家後聽隔壁村有人撿到了隕石，才回去撿了回來。

浦江檀溪有村民撿到隕石的消息一出，好多人都湧進了村子。

而在第一處發現疑似隕石的城頭村，有義烏、寧波等地來的愛好者，都加入了尋找隕石的隊伍。在發現疑似隕石的王英來家門口，地面上砸出的坑，已經被人切割出了一塊長方形。村民說，有個蘭溪來的人，出了1000塊錢想把這個「坑」買走，說是有收藏價值，後來被村民阻止了，派出所和村委都來人了，用紅線拉出了一個三角形的保護區域。

專家檢視隕石。（取材自錢江晚報）

行星科學專家鄭永春博士和中國科學院國家空間科學中心研究員周炳紅抵達浦江檀溪鎮，找到隕石砸在水泥地上的坑，直徑約有10cm。周炳紅表示。「隕石砸在村民家門口，是很罕見的。」

鄭永春分析這塊隕石是球粒隕石，比較常見，不過既看到軌跡，又撿到隕石，這種概率非常低，所以這塊隕石的科研價值很高。「而且隕石是46億年前形成的，比地球上所有石頭都要古老，是研究地球的活化石。」

陳根花說，聽說她撿到隕石後，很多人開玩笑，要花大價錢買走。「還有人說三百萬，我知道亂說說的，不好賣的。

另據杭州日報報導，毛店村陳群紅家玻璃被隕石砸壞。陳群紅說，小小的一塊，一個手指頭那麼大，聽說有輻射，當垃圾扔掉了。