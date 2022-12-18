再搭阿凡達熱 張家界再峰迷世界 形象廣告4登時代廣場

電影「阿凡達2」哈里路亞山的原型實景地張家界再次來到美國紐約時代廣場，以「仙境張家界峰迷全世界」為主題，第4次在紐約時代廣場128號大屏開展宣推。（取材自中國日報）

電影 「阿凡達2」全球熱映，片中哈里路亞山的原型實景地張家界，再次到美國紐約時代廣場，以「仙境張家界峰迷全世界」為主題，展現美麗中國形象。這是今年來張家界第4次在紐約時代廣場128號大屏開展宣推。

此外，，張家界全面啟動了冬季旅遊營銷工作，發布了「全球首個」文旅景區元宇宙 平台「張家界星球」，又把「世界首座」虛擬山峰的命名權拍出79888元，再推出「全球首個」數字代言人並向社會公開徵名。在元宇宙氛圍的烘托下要以3年的蓄勢儲能，迎來張家界旅遊的全面復甦。

綜合媒體報導，今年11月19日-20日，首屆湖南旅遊發展大會在張家界舉辦，成功實現「辦一次會，興一座城」目標，以張家界七十二奇樓、七星山國際旅遊度假區等為代表的一大批重點項目建成運營，成為 張家界旅遊界的「新星」，前者瞄準「夜經濟」，打造新的網紅地；後者瞄準了露營經濟、冰雪經濟等新興的旅遊需求。

張家界並在去年底掛牌了「張家界元宇宙研究中心」，成為全國首個設立元宇宙研究中心的景區。11月20日，全球首個景區元宇宙平台「張家界星球」測試版發布，是首個運用XR融合互動技術沉浸式體驗元宇宙萬千奇峰景區的平台。同一天，「張家界星球」裡的一根山峰拍賣 命名權，這根山峰對應區內的乾坤柱，是「阿凡達1」中「懸浮山」的原型，世界首座虛擬山峰的命名權拍賣最終成交價為79888元。