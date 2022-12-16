邊滑手機邊顧小孩 爸媽心有靈犀同時「出腳」阻孩子摔下沙發

中國日前發生爸媽目光都緊盯著手機，但就在小孩要摔下去的那一瞬間，就彷彿心有靈犀般同時伸出腳，成功阻止孩子跌到地板，全家隨後都笑了出來。（美聯社 / Viral Press）

中國山東省濰坊市日前發生一家三口躺在沙發放鬆，雖然爸媽的目光都緊盯著手機 ，但就在小孩要摔下去的那一瞬間，就彷彿心有靈犀般同時伸出腳，成功阻止孩子跌到地板，全家人隨後更笑了出來，形成有些逗趣的畫面。

Viral Press報導，這起事件發生在11月。井姓（Jing）女士告訴當地媒體，全家當時在家吃完飯後躺到沙發放鬆。她跟丈夫分坐左右兩端滑手機，而1歲孩子則是自己在玩耍。

影片來源：聯合新聞網

從監視器畫面可見，井女士的先生雖然在滑手機，但一開始就曾伸過腳以避免小孩掉下去，但正在蹣跚學步的小朋友突然一個轉身，緊接著跨出右腳，隨即馬上就要摔到地板上。就在此時，目光同樣幾乎沒有離開手機螢幕的井女士與丈夫一起伸出腳，直接就在小孩的面前交叉，形成一道安全桿，成功阻止孩子真掉下去。

井女士跟先生連頭也不抬，就能同時「出腳」避免孩子摔下沙發，這段「默契護娃」影像經濰坊市廣播電台上傳抖音 後引發熱議。有網民就稱「人看手機心在娃」、「當爸爸不知道，反正媽媽是眼觀六路、耳聽八方」、「看茶几擺放的位置就知道，有心人」。也有網民稱，「孩子一天摔不了十來八回都很難達到這種默契」。