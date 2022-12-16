浙江降大火球 3人險被擊中 網議：不祥之兆 專家：火流星

「火球」墜落地發現疑似隕石的碎片。（取材自錢江晚報）

浙江杭州、金華等多地有市民15日傍晚觀測到一個「火球」從高空中急速墜落，掉在金華市浦江縣城頭村一農戶家門口的水泥路面上，砸出一個七、八公分深的坑，有三人閃避未受傷，掀起熱議。有網民憂心是不祥之兆，「難道要發生大事」，專家研判是「火流星」。

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村民形容「火球」墜落時發出如爆炸般的巨響，有村民家中的窗玻璃和幾個路燈被震破。目前警方已將疑似隕石的碎片帶走調查。專家表示，這可能是來自木星和火星 間小行星帶的「火流星」。

錢江晚報報導，不僅在杭州，金華浦江也有多人看到了這一奇怪的現象。金華浦江當地一些微信 群裡有消息稱「有一塊隕石落在檀溪鎮城頭村」，還上傳了圖片、視頻。據悉，檀溪位於浦江北部，與桐廬接壤，平時此地強對流天氣確實比較多，前段時間還下過冰雹。

檀溪城頭村村民陳先生說：「『疑似隕石』確實掉在了城頭村，砸在了村里農戶家門口的水泥路上，砸出了一個七、八公分深的坑，還好沒有砸到人。」這塊石頭大概鵝蛋大小，扁的，呈黑色，密度較大，大約7兩重。

當地居民拍下的疑似地面被隕石砸出的坑。（紫牛新聞／浦江縣融媒體中心劉光雲供圖）

「當時一個火球掉下來，整個村子都亮了，發出巨響，跟爆炸一樣，村民都嚇壞了。」陳先生說，「疑似隕石」目前就發現這一塊，村裡已經把情況上報，石頭也已經上交給當地公安 部門。

北京天文館資深隕石專家張寶林看過網傳視頻後認為，這是「火流星」現象，意味著會有隕石落地。

紅星新聞報導，張寶林說，隕石主要有石隕石、鐵隕石和石鐵隕石三種。據外觀判斷，此次墜落的隕石應該是一塊普通球粒石隕石，很可能也來自木星和火星之間的小行星帶。隕石邊燃燒邊墜落，在空中就爆炸碎裂成多個小塊，剩餘部分可能降落在了其他地方。天亮後，還有望發現更多更大的碎片。

張寶林表示，隕石碎片的輻射較低，皮膚接觸、放在身邊都不會有危險，此次的隕石碎片，也是一個珍貴的研究樣本。他提醒，如果撿到隕石碎片，千萬不要用水清洗，否則，隕石的研究價值將會大大降低。