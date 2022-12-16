特斯拉空酒瓶賣779元 網友嘲諷「割韭菜」

特斯拉中國官網的龍舌蘭酒產品只是一個空酒瓶，售價779元。（取材自每日經濟新聞）

特斯拉 周邊商品又出新品，日前在中國官網上線限量版酒杯，整套包含玻璃杯和底座，售價人民幣490元（約70.3美元）；該款酒杯此前僅在北美售賣，售價75美元。客服稱，酒杯數量有限，售完不補，建議盡早購買。

每日經濟新聞報導，這套玻璃杯同時配備了一個金屬支架，並且杯子使用棱角輪廓設計，刻有特斯拉汽車 標誌，據悉，這是受特斯拉龍舌蘭酒瓶獨特輪廓的啟發。

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根據產品詳情介紹，玻璃杯容量為1.5盎司，高3.5英寸。特斯拉表示，該款杯子是清倉銷售，計畫在下單後兩周內發貨。

報導指出，在今年早期特斯拉就曾出售過一套限量的龍舌蘭酒，與兩個配套的啜飲杯。特斯拉對其的描述為「獨家、小批量生產高檔酒，百分之百採用龍舌蘭釀造。」據悉，特斯拉中國官網也開始預售了此款產品。但特斯拉中國官網的該產品只是一個空酒瓶，售價779元。