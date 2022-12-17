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川人瘋世足賽 地下賭盤金額逾億 警方四處抓人

中國新聞組／北京17日電
現場查扣涉案現金。（取材自人民日報）
現場查扣涉案現金。（取材自人民日報）

近1個月的世足賽，中國民間龐大的地下賭盤如疫情般迅速延燒。各地公安也忙著抓賭，多地破獲以世足為對象的賭球案。其中四川已知賭資超過人民幣1億元，下注人數逾千人。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國各地警方宣布破獲的世足賽賭球案件，遍及四川、重慶、浙江、海南、吉林、黑龍江等省級行程區，分布範圍涵蓋東北、華南、沿海及內陸。

其中，瀘州警方日前出動70餘名警力，前往瀘州、成都、重慶逮捕29名嫌犯，並帶回60餘名下注者，同時扣押涉案賭資數百萬元。經調查，全案下注人數除超過1000人外，賭資更超過1億元。

此外，四川德陽、羅江警方出動警力40餘人，在成都市青羊區、彭州市兩地開展集中收網行動。搗毀窩點2個，抓獲涉案人員11名，扣押贓款200餘萬元，成功破獲一起利用境外賭博網站組織人員參與世界盃賭球案件。該團伙發展下級代理19人，參賭人員逾千餘人，遍布四川多地，涉案流水高達1.6億元。

四川省宜賓市公安局敘州區分局打掉兩個利用境外賭博網站組織人員參與網上賭球的團伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，涉案金額逾1.4億元。現場查扣涉案現金115萬余元以及手機、電腦、銀行卡、帳本等一批涉案物品。

除四川外，浙江省麗水市公安局也宣布，轄下景寧縣警方破獲世足賽網路賭球案件，共逮捕涉案嫌犯14人，涉案金額超過1500萬元。犯罪模式則是由首要分子設置賭局與境外賭球網站對沖，再透過網路做莊開放下注。而全案參與下注的民眾也有300餘人。

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