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川女染新冠 飲水過量中毒 醫提醒喝水要適可而止

中國新聞組／北京17日電
四川省人民医院。（紅星新聞）
四川省人民医院。（紅星新聞）

四川省一名中年女性出現意識模糊緊急入院治療。經醫生分析，係因感染新冠病毒後過量飲水導致水中毒引起。

紅星新聞報導，據四川省人民醫院急診科醫師楊鵬表示，該患者於12月10日左右感染新冠病毒，出現全身酸痛症狀，發燒至39℃，並嘔吐了2次，嘔吐後該患者開始大量飲水，「家屬描述說，她不停地喝水」，繼而出現肢體抽搐、神志模糊的症狀，被緊急送往監護室搶救。該患者出現急診意識改變，考慮為大量飲水後出現的水中毒所致。水中毒又稱為稀釋性低鈉血症，指當機體所攝入水總量大大超過了排出水量，以致水分在體內瀦留，引起血漿滲透壓下降和循環血量增多。

報導說，秋冬季來臨，新冠、流感等呼吸道疾病高發，許多患者採用喝水的方式來緩解症狀。然而，喝水也是有講究的，需要把握度，不能過度飲水。

楊鵬表示，對於健康人群來說，24小時內喝水量達到3、4升以上，就可能造成水中毒。喝水講究適可而止，而不是無限制地飲水，一天喝兩升左右溫開水較為安全。而對於慢性腎臟患者、心血管疾病患者，需要合理控制飲水量。

經過積極治療和護理，該患者目前已經康復，其新冠症狀也已治癒，預計很快就能出院。

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