怒了 傳新冠保險 陽了卻不理賠 保險界避險：產品下架、暫不簽單

抗原檢測陽性。（取材自中新網資料圖）

人「陽」了，保險 賠付款卻很難拿到。近日，中國不少已經買了新冠保險的新冠陽性患者在賠付環節麻煩重重，有網民稱壽險公司說奧密克戎（Omicron ）已是流感，對新冠陽性不理賠。網上還出現「陽性一次，終身拒保」的傳聞，讓不少「陽過」者擔心日後連醫療險也買不成。保險界人士說，近日熱門「新冠險」因「避險」紛下架，新冠陽性時風險增大，保險公司可能選擇暫時不簽單。

有網友爆料買了中國人壽新冠保險，現在陽了，保險公司說Omicron不是新冠。中國人壽客服對此回應稱，目前人壽沒有專門針對新冠的保險產品，但有在重疾險的基礎上擴展責任到新冠。

北京青年報報導，今年3月份，普普（化名）在某平台上購買由太平洋財產保險有限公司承保的「新冠肺炎 ·隔離津貼版」。13日晚間，普普自測抗原時發現陽性，理賠員說需要醫院開具的核酸證明和寫明輕症、重症還是無症狀的確診證明，以及胸透、血常規等各類材料原件，都要郵寄。普普說，聽說好多醫院都不給開證明，讓她愈發擔心。

報導說，在廣東生活的小琳（化名）即使拿到了醫師的診斷證明，也無法進行理賠。小琳年初購買了國泰出行保，包含新冠肺炎確診津貼。最近新冠陽性後去申請理賠，並上傳了核酸、抗原陽性及醫師診斷證明等材料，卻遭遇拒賠，保險公司要求提供由醫師開具「確診新冠肺炎」字樣的診斷書才屬於確診，但醫師說診斷書有固定模式，不能這麼開。小琳跟保險公司溝通，他們說需要結合CT、血液進一步檢查符合標準才行，還讓她問衛健委能不能開證明。這讓小琳直吐槽，「這麼拖下去，等我病好了，他們要的證明材料我可能也無法提供了，他們也就不用賠了。」

不只是普普、小琳，在消費者服務平台黑貓投訴上，「新冠險」相關的投訴有近兩千條。

不過，在上海生活的星星（化名）今年4月份感染了新冠，理賠過程「最終是去法院起訴，然後庭外和解。」「投保人想要理賠成功，還是需要材料完備，如果目前不好拿到材料，可以先和保險公司協商，協商不成再考慮訴訟。」不過現實中很難協商，很多人沒有保險代理，保險公司能賴一個是一個。

對於近期「新冠險」紛紛下架的現象，對外經濟貿易大學保險學院教授王國軍表示，「主要是現在疫情防控措施放寬，新冠險風險激增，保險公司避險所致。」