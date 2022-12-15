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黃桃搶完搶買檸檬…深圳衛健委批「某花清瘟」 不久刪除

中國新聞組／北京15日電
深圳衛健委發文配圖，黃桃罐頭勝出七項中的六項。而「某花清瘟」在「損傷肝臟」的這個選項中成功拔得頭籌。（取材自微博）
深圳衛健委發文配圖，黃桃罐頭勝出七項中的六項。而「某花清瘟」在「損傷肝臟」的這個選項中成功拔得頭籌。（取材自微博）

近日，深圳衛健委發文，把某中成藥（某花清瘟膠囊）與黃桃罐頭作比較，結果這款中成藥只有在「損傷肝臟」方面勝出，其他方面皆不如黃桃罐頭。很多網友表示，這就是藥廠發國難財。不過隨後深圳衛健委的公眾號把這篇文章刪了。另外，民眾搶不到黃桃後改買檸檬，造成檸檬漲價。

綜合媒體報導，原文還寫到，「桃，還諧音『逃』逃過疫情，不剛好是現在每個人心裡最好的祝願嘛」。

另一位大V指出，「這才是堂堂正正的深小衛@深圳衛健委，盪兩袖清風，拂去心塵坦然；樹一身正氣，留下口碑偉岸。某中成藥（其實大家都心知肚明），不要再發國難之財！」

另據澎湃新聞報導，由於對維生素C需求暴增，多個電商平台檸檬「告急」，不少網友表示檸檬漲價、遭搶購，甚至有檸檬賣到10元（人民幣，下同）一顆。

叮咚買菜人士表示，消費者對檸檬的需求超預期，正在組織貨源，預計需要二到三天時間恢復正常供應。百果園方面人士說，公司整個檸檬品類近期的銷售情況是增長的，目前貨量充足。

有行業人士分析，「檸檬平時不是熱門水果品類，檸檬有一部分是進口庫存，稍微能緩衝（短時間大量搶購）」。

部分農批市場檸檬一車貨3小時就被搶光。（視頻截圖）
部分農批市場檸檬一車貨3小時就被搶光。（視頻截圖）
百果園小程序中上海部分地區檸檬售罄。（取材自澎湃新聞）
百果園小程序中上海部分地區檸檬售罄。（取材自澎湃新聞）
近日消費者對於維生素C需求暴增，多個電商平台檸檬「告急」，不少網友表示檸檬漲價、...
近日消費者對於維生素C需求暴增，多個電商平台檸檬「告急」，不少網友表示檸檬漲價、遭搶購，甚至有檸檬賣到10元一顆。示意圖。（取材自每日經濟新聞）

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