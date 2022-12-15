南開大學講師挺白紙運動 遭校方強送精神病院
上月烏魯木齊大火引發中國多所校園「白紙運動」，據報導，參與行動的天津南開大學部分學生被帶走「喝茶」，哲學院講師吳亞楠因支持學生遭院方以檢測核酸為名強行送至精神病院。另廣州也傳有數十名曾在11月27日響應「白紙運動」的年輕人被扣留一天後獲釋，有3人被立案。上述消息都未獲官方證實。吳亞楠則在朋友圈坦承「出現幻想、幻聽等心理疾患病癥」。
自由亞洲電台報導，多位不願具名的天津南開大學學生透露，近日，該大學哲學院講師吳亞楠因支持在烏魯木齊大火後抗議的學生，被學校約談。校方還要求她刪除公開言論，在她據理力爭拒絕後，校方以核酸檢測為由將其綁架至精神病院。
吳亞楠朋友圈截圖顯示，她連聲質問校方「是否應該保護學生們」？她還質問校方在讚美、歌頌、附和誰？為何要臉不紅、心不跳地「對戰」可愛的學生們？是誰在賦予校方阻止她及同學們發出真理聲音的權利？吳亞楠還斥校方違背了南開大學創辦人張伯苓的辦學宗旨。
校方要求吳亞楠刪除朋友圈貼文，吳亞楠回應：面對一切威脅絕不後退。其後，校方以檢測核酸為由，用一輛麵包車將吳亞楠拉到心理精神專科醫院——天津聖安醫院。
吳亞楠當時還在群組發出她藏身醫院廁所，有數人在門外的圖片，她向學生緊急求救，告訴學生門外的人持有繩子要將其綁架及為其強行注射，她請學生將其遭遇廣為擴散。
而吳亞楠最新的朋友圈內容向學生「承認自己前幾天過於緊張，出現幻想、幻聽、胡言亂語等心理疾患病癥」。並稱到12月14日已基本「痊癒」。
另據中央社引述香港明報報導，廣州市民眾日前在海珠廣場響應「白紙運動」，12月4至5日數十名曾到過海珠廣場的年輕人被帶走，其中不少是公益人士、藝術工作者等，大部分扣留一天後獲釋，目前有三人被立案。有人被指控尋釁滋事，辦案人員拷問「是否收錢舉白紙」等。
報導表示，有知情人士說，有被帶走問話的廣州青年表示，辦案人員問話的內容主要涉及「是不是境外勢力、NGO（非政府組織），是不是收錢舉白紙，顯然他們不相信這是自發的行動」。警方還根據被調查人的手機電腦通話紀錄，找更多人問話。
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