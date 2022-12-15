南開大學講師挺白紙運動 遭校方強送精神病院

北京市民日前聚集守夜並舉著白紙抗議當局的新冠封控措施，不合理的核酸檢測是抗議的焦點之一。示意圖。(路透)

上月烏魯木齊大火引發中國多所校園「白紙運動 」，據報導，參與行動的天津南開大學部分學生被帶走「喝茶」，哲學院講師吳亞楠因支持學生遭院方以檢測 核酸為名強行送至精神病院。另廣州也傳有數十名曾在11月27日響應「白紙運動」的年輕人被扣留一天後獲釋，有3人被立案。上述消息都未獲官方證實。吳亞楠則在朋友圈坦承「出現幻想、幻聽等心理疾患病癥」。

自由亞洲電台報導，多位不願具名的天津南開大學學生透露，近日，該大學哲學院講師吳亞楠因支持在烏魯木齊大火後抗議的學生，被學校約談。校方還要求她刪除公開言論，在她據理力爭拒絕後，校方以核酸檢測為由將其綁架至精神病院。

網上流傳的求救圖文。（取材自推特）

吳亞楠朋友圈截圖顯示，她連聲質問校方「是否應該保護學生們」？她還質問校方在讚美、歌頌、附和誰？為何要臉不紅、心不跳地「對戰」可愛的學生們？是誰在賦予校方阻止她及同學們發出真理聲音的權利？吳亞楠還斥校方違背了南開大學創辦人張伯苓的辦學宗旨。

校方要求吳亞楠刪除朋友圈貼文，吳亞楠回應：面對一切威脅絕不後退。其後，校方以檢測核酸為由，用一輛麵包車將吳亞楠拉到心理精神專科醫院——天津聖安醫院。

吳亞楠當時還在群組發出她藏身醫院廁所，有數人在門外的圖片，她向學生緊急求救，告訴學生門外的人持有繩子要將其綁架及為其強行注射，她請學生將其遭遇廣為擴散。

而吳亞楠最新的朋友圈內容向學生「承認自己前幾天過於緊張，出現幻想、幻聽、胡言亂語等心理疾患病癥」。並稱到12月14日已基本「痊癒」。

另據中央社引述香港明報報導，廣州市民眾日前在海珠廣場響應「白紙運動」，12月4至5日數十名曾到過海珠廣場的年輕人被帶走，其中不少是公益人士、藝術工作者等，大部分扣留一天後獲釋，目前有三人被立案。有人被指控尋釁滋事，辦案人員拷問「是否收錢舉白紙」等。

報導表示，有知情人士說，有被帶走問話的廣州青年表示，辦案人員問話的內容主要涉及「是不是境外勢力、NGO（非政府組織），是不是收錢舉白紙，顯然他們不相信這是自發的行動」。警方還根據被調查人的手機 電腦通話紀錄，找更多人問話。