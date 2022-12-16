「上門按摩，隨叫隨到」太原商廈外巨型廣告惹聯想 網轟內容不雅

山西太原有一幢大廈的外牆被投映了巨型廣告，內容不僅包含年輕女技師的照片，還宣稱「24小時上門按摩」。（取材自新京報）

山西太原近日有一幢大廈外牆被投映巨型廣告，內容包含年輕女技師的照片，宣稱「24小時上門按摩」，被當地民眾認為內容極為不雅。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上述廣告出現在太原市小店區長風大街與長治路路口的晉瑋國際大廈外側，廣告每次停留時間約10秒左右，內容不僅包括年輕女技師照片，還有「24小時上門按摩」、「隨叫隨到」等字眼。

該大廈工作人員對此表示，大廈外側的廣告已經承包給當地一間廣告公司，巨型按摩廣告正是由該公司刊登出。接到相關投訴後，大廈相關業務部門正與廣告公司商談此事，「不是什麼大事，下架就行了。」

負責刊登廣告的公司負責人表示，相關廣告在重慶、太原、石家莊等多個內地大城市都有刊登，太原的這則刊登於11日，「市民看到廣告上的按摩就聯想到色情，本來是一個很正常的廣告，被扭曲了。」其又稱，市民有想法可以理解，街道辦也給公司打電話了，可以作出適當調整。

另外，負責刊登廣告公司的重慶總部負責人說，廣告刊登的位置由當地經銷商自行決定，但廣告的畫面和內容要經過總部審核，帶有誘導性的廣告是不允許刊登的。太原的經銷商已經接到相關部門的通知，將對畫面和內容進行整改，「24小時」等具有誘導性的字眼不再出現，「我們這是正規的（按摩），廣告還要繼續登。」

網民對此表示，「可以外賣上門，按摩就不可以」、「我一直認為盲人按摩才是正規的」、「不管你的按摩正不正規，你這戶外巨幅廣告出現這樣的字樣就讓人覺得不正經」。