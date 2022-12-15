擴大內需 國務院訂14年長期戰略 還要衝高技術產業

疫情衝擊中國內需消費，寧夏銀川近日積極推動快遞業恢復營運，希望藉此助力消費增長。（中新社 ）

中國國務院 14日公布「擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）」指出，高技術產業投資 持續較快增長，關鍵核心技術實現重大突破，在深度參與國際產業分工的同時，不斷提升國內供給品質水準，促進形成強大國內市場。在美中競爭升溫之際，綱要強調科技及高技術產業重要性，顯示美中在高科技競爭領域將更趨白熱化。

新華社報導，展望2035年，實施擴大內需戰略的遠景目標是：消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立；新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化基本實現，關鍵核心技術實現重大突破，中國參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，國內市場的國際影響力大幅提升。

綱要強調，投資關鍵作用要更好發揮，基礎設施建設水準全面提升，全國綜合運輸大通道加快貫通，一批重大水利設施建成使用，5G等新型基礎設施建設加快推進，重大科技專案建設取得顯著成就，高技術產業投資持續較快增長，醫療衛生、生態環保、農業農村、教育等領域短板弱項加快補齊。

另外，由中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所和社會科學文獻出版社主辦的2023年「經濟藍皮書」發布暨中國經濟形勢報告會，13日在京舉行。

社科院數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松主題報告，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈明顯復甦態勢，經濟運行整體好轉。建議2023年GDP增速設定在5%以上，在實際執行過程中可力爭實現更高增速。建議2023年將赤字率設定為3%左右，適度放寬專項債的適用範圍，保持實體經濟信貸總量平穩增長，結構性貨幣 政策工具重點促轉型、補短板。

但是，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃指出，由於鬆綁後染疫人數激增及相關挑戰，中國今明兩年的經濟成長「極可能」放緩，可能下調原先百分之四點四的成長預期。

喬治艾娃向法媒表示，中國的清零政策雖重創經濟，但「放寬防疫限制也將在未來幾個月帶來一些困難」。感染人數暴增將不可避免，有更多人暫時無法加入勞動力市場。