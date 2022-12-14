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貪官獄中猝死 法院半年後公告…網友：于志剛案有隱情？

中國新聞組／北京14日電
于志剛突發腦出血死亡，受賄案終止庭審。（取材自央視新聞）
于志剛突發腦出血死亡，受賄案終止庭審。（取材自央視新聞）

中共全國人大常委會前委員、中國政法大學前副校長于志剛受賄案終止庭審，原因是他突發腦出血死亡。消息發布引發熱議，有網友表示納悶，「于志剛是在今年5月死亡，為何現在才發布消息，是否有隱情。」

央視新聞客戶端消息指出，遼寧省瀋陽市人民檢察院向瀋陽市中級人民法院提起公訴的于志剛受賄一案，瀋陽市中級人民法院於2021年8月24日立案受理，同年11月25日公開開庭審理，被告人于志剛當庭表示認罪悔罪。2022年5月2日，于志剛在遼寧省看守所羈押期間突發腦出血，經搶救無效於5月3日死亡。瀋陽市中級人民法院依照規定，對被告人于志剛受賄案裁定終止審理。

據了解，于志剛於2021年1月被查，同年6月被雙開。檢察機關指控于志剛利用擔任中國政法大學教務處處長、副校長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

通報稱，于志剛嚴重違反黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且其違紀違法行為均發生在黨的18大後，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開信息顯示，于志剛出生於1973年5月，在中國人民大學先後獲得法學學士學位、法學碩士學位、法學博士學位，2001年進入中國政法大學任教後獲晉升，2018年5月不再擔任中國政法大學副校長。

對於當局「延遲通報羈押者死亡」，有網友表示「天太黑水太深」，「5月份死了現在才出新聞？為什麼?」，還有人認為，「只有死人才能保守秘密」，隱身該案幕後的人物可以「好好過年了」。

2021年11月25日，遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開開庭審理了全國人大常委會...
2021年11月25日，遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開開庭審理了全國人大常委會原委員于志剛受賄一案。（新華社）

中共

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