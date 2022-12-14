奉節劉備託孤1800年研討會 網友：浪費經費、劉備知道嗎

圖為夔州博物館外的「托孤堂」。（取材自微信）

「三國志」中記載，劉備在與東吳的大戰失敗後，在白帝城病危，將諸葛亮招到白帝城，將兒子劉禪託付給諸葛亮。重慶市三國文化研究會、夔州博物館 稱將舉行「紀念劉備託孤1800周年學術研討會」，引發熱議。有網友表示，劉備託孤的紀念意義何在？研討會缺乏實際意義，浪費經費，「這事劉備知道嗎？」

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封面新聞報導，夔州博物館的徵稿啟事載明，為紀念「劉備託孤」1800周年，將於2023年4月至6月在重慶奉節、四川成都召開「紀念劉備託孤1800周年學術研討會」。據啟事所述，這個研討會由重慶市三國文化研究會聯合成渝相關文博單位聯合承辦。

此次徵文選題的方向包括劉備託孤的文化意蘊及現代價值研究；劉備託孤與蜀漢政治格局研究；劉備託孤的人才思想研究；劉備託孤與奉節建制淵源研究；劉備託孤前後蜀漢政權建設研究；劉備託孤前後蜀漢經濟開發研究；諸葛亮「隆中對」戰略在託孤後的實施；劉備託孤在中國歷史上的影響等，也接受其他三國蜀漢議題。

另據網易號齊魯壹點報導，當地有關方面對這次學術研討會十分重視，研討會的聯合舉辦單位，既有政府機搆，也有官辦文博單位。對外徵集的研究論文，字數上要求都是幾千上萬字。但是當地的「嚴肅認真」，卻遭遇網友們的調侃乃至說「群嘲」。網友們不理解的是，一件發生在1800多年前的典故，到底有什麼好研究的，其學術性又能夠體現在哪裡？還有網友揶揄，如果劉備託孤都要舉辦研討會，那麼「桃園三結義」「三顧茅廬」要不要也舉辦學術研討會？名著《三國演義》裡面的典故那麼多，是不是都要舉辦一個學術研討會啊？

該研究會一名負責人表示，目前他們還沒有注意到網上的一些爭議，但是要強調的是，此次研討會不能僅僅理解是只研討「劉備託孤」。他說，不可否認，「劉備託孤」確實屬於三國文化在奉節這個地方留下的一個重要組成部分，但是我們成立「研究會」這樣的學術組織，每次開的學術會議以及提交的學術論文，不一定每次都是落在「劉備託孤」這樣的故事當中，也包括三國文化的整體研究，都在研討會的討論範疇內。

據報導，有記者又撥了徵文啟事下方預留的聯繫方式，對方回應稱自己是夔州博物館工作人員，對於此次研討會的相關問題，需請示領導後才能接受採訪。

重慶奉節有濃厚的「三國」歷史文化元素。奉節這個名字由來正是和託孤有關，奉節原名永安，後世因尊崇諸葛亮奉劉備「託孤寄命，臨大節而不可奪」的品質，才改地名為奉節。

有網友認為，此次研討會引發熱議，是因為和歷史名人有關的學術研討會，很容易引發一些地區在歷史文化元素上的爭議。

據了解，近年來一些地方就曾發生過諸葛亮、趙雲、李白故里之爭，山東臨沂、河南 南陽、湖北襄陽、四川江油、湖北安陸等地，都加入過名人故里的爭奪。有學者認為，通過文化發展經濟的思路和做法本身有其合理性，重要的是防止因急功近利而出現偏差。