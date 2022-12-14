女友孕期 男大生劈腿10餘女 學校懲處網議論

中南民族大學一名男學生被指在女生孕期出軌，校方通報並處以「嚴重警告」。（微信對話截圖）

最近，中南民族大學一名竇姓男學生被曝在女友懷孕期間，出軌10餘名女性的事在網上引起熱議。該男學生和其餘出軌女性之間的通話紀錄截圖在網上瘋傳，中南民大已發出通告，稱情況已經核實，當事男生已經被學校處以嚴重警告處分。

綜合媒體報導，當知道女友懷孕之後，竇男第一時間並不是給予關心，而是直接告訴女友，現在這個時候不適合懷孕，並直言要打掉孩子。

女友千里迢迢選擇去北京 想和男友一起面對，但是沒想到卻發現了「意外的驚喜」，那就是竇男和其他女生的各種聊天紀錄。竇男的聊天對象不只是一位女生，而是多名女生，聊天內容都是曖昧的言語。此外，聊天記錄能夠看出，竇男不僅是和這幾位女生聊天而已，而是進一步進行了接觸，甚至必要時刻還將正牌女友變成了「表姐」。

中南民族大學生物醫學 工程學院所發布的通報指出，竇姓學生有損大學生形象、有悖公序良俗，因竇某已經認識到自己的錯誤，故處以「嚴重警告」處分。

校方處分發布後，引發網友熱議。大部分的人對這件事情本身感到迷惑，不知道該如何評價。

也有部分網友認為，未婚男女雙方之間本就沒有法律和行政義務，也不存在出軌這種說法，校方這種處置方式其實不太合理。

也有大V認為，中國女性在生育權已經獲得了完全自主的權利，但相對的，在非婚情況下為對方生育，男方對女方在法律上是沒有任何義務的，男方有義務照顧的是女方生下來的孩子。