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女子街頭遇害 死者家屬駁「感情糾紛」控兇手追求未遂殺人

中國新聞組／北京14日電
受害者姊姊發微博，不認可警方說的「情感糾紛」之說。（取材自微博）
受害者姊姊發微博，不認可警方說的「情感糾紛」之說。（取材自微博）

廣東湛江一名黃姓男日前持刀殺害一名女子，當地警方通報稱感情糾紛引發。對此，遇害女子的家人並不認同這一說法，其姊連日來發博稱兩人並無感情糾紛，「都沒聊過天哪來的情感」，是男子單方面追求未遂行凶。

上游新聞報導，近日一段視頻在網上熱傳，內容為一名男子在路邊拉扯一名女子，隨後對女子做出看似多次捅刺的動作，女子倒在地上並掙扎著坐起呼救。

湛江市公安局赤坎分局官方微博發布警情通報稱，29歲黃姓嫌疑人投案自首，並交代其因感情糾紛持刀傷害對方的犯罪事實。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方發布通報。（取材自赤坎警方官方微博）
警方發布通報。（取材自赤坎警方官方微博）

由於對警方的「感情糾紛」說法，受害者家屬並不認同。死者的姊姊多次發布微博，稱行凶男子是妹妹同事，兩人並不熟。該男子追求未遂，多次尾隨妹妹並威逼其做女友，曾被兩個同事奪刀，妹妹報警，但警方沒找到人僅叮囑了男子父親，「後來妹妹獨自下班被該男子襲擊遇害身亡，身上中了很多刀……不是感情糾紛。」

死者姊姊表示，「警方說行凶者有類似情感方面的動機。因為那個男的跟警方說他喜歡我妹，追求我妹。可我妹和他聊天都沒聊過，哪來的情感？」

「(感情糾紛的說法）很不合理，根本沒有這回事。」死者姊姊表示，希望警方能糾正這一說法。

行凶現場。（視頻截圖）
行凶現場。（視頻截圖）

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